Alba Messa lo tiene claro: "Las mujeres estamos ganando fuerza en la industria de la música"

Pregunta: ¿Cómo crees que está evolucionando el papel de la mujer en la industria de la música?

Respuesta: Creo que estamos ganando peso y fuerza. Muchas somos más conscientes ahora de cosas que antes quizá no veíamos o dejábamos pasar porque eran "lo normal", y cada vez somos más las que lanzamos mensajes de sororidad y defendemos la posición que nos merecemos. Yo he vivido desde un contrato artístico en el que más que artista iba a ser objeto, pruebas de sonido en las que técnicos se dirigen sólo a los hombres asumiendo que yo no tengo ni idea de cables, a disputas en las que se dio por hecho que una cantante mujer sabe menos que un músico hombre, aunque luego yo tuviese la razón, cosa que jamás se aceptó, por supuesto. He notado un cambio en el momento en que dejé de callarme y, sin miedo, me he puesto en mi lugar de profesional sin la interferencia del género, los hombres a mi alrededor han cambiado al cambiar yo. Asimismo, la industria musical continúa liderada por hombres en un porcentaje escandaloso, y eso tiene consecuencias obviamente. Siento que se necesitan más mujeres en puestos de poder de discográficas, promotoras, festivales... Merecemos estarlo y también tienen que dejarnos entrar.

P: Y tú, como mujer y artista, ¿qué crees que aportas a todo el que te escuche?

R: Creo que aporto un mensaje de empoderamiento y valentía al tomar decisiones, mi mensaje es que respetes tus sueños y tus talentos. Hazlo, hazlo aunque sea difícil, no te frenes. Y, además, sé tú. En mi música trato de ser lo más de verdad que soy capaz, es un acto de honestidad conmigo misma y de generosidad con quien me escuche, y tiene que ver con mi proceso personal de ser yo con todas las consecuencias, y de descubrir también qué es eso de ser mujer, quitándome las etiquetas de cómo me han dicho que tenía que ser y comportarme. Yo me estoy liberando y siento que es algo que puedo compartir con las personas a través de mi música y creatividad.

P: ¿Qué mensaje lanzarías a cualquier mujer que quiera vivir de la música?

R: Que lo haga, que se lance, que no se rinda, que se respete siempre, que se valore, que trabaje y se trabaje, que vaya de la mano de sus principios. De verdad siento que si deseamos algo y tenemos un sueño, debemos conseguirlo. Cada artista tiene su camino pero no me puedo creer que si estamos en sintonía con el amor por la música y el deseo de vivir de ello, no suceda. Será de mil maneras diferentes pero será. Así que ¡dale! Es lo que me digo a mí misma cada día.