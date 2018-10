Un 17 de octubre de 1978 nacía Pablo Iglesias, el que sería líder de Podemos, un partido que nadie imaginaba cuando en aquellos finales de los 70 gobernaba Adolfo Suárez.

Ese bebé recién nacido se dormía unas noches con la letra de El lobito bueno (de José Agustín Goytisolo al que puso música Paco Ibáñez) y otras con el Duerme Negrito de Mercedes Sosa que le cantaban sus padres.

Pasaron los días, los meses y los años y Pablo creció en una casa de izquierdas en la que las paredes arropaban el eco del Pueblo unido jamás será vencido de los Quilapayún y el A galopar de Paco Ibáñez.

En cada rincón de su hogar, si buscaba bien, encontraba protestando a L'Estaca de Lluis Llach, a La Maza de Silvio Rodríguez y hasta a Javier Krahe con las "mujeres que estaban con un idiota al que debían dejar".

Mientras que sus "profesores de idiomas", encargados de hacerle soñar más allá de nuestras fronteras, eran un tal Leonard Cohen que insistía en First we take Manhatan, un joven al que le llamaba "Boss" y que siempre le sacaba a pasear por The river, bajo la atenta armonía del soul de Aretha Franklin.

Sumaba centímetros a su estatura, a la vez que empezaba a decidir el autor que quería escuchar en los momentos críticos de toda adolescencia, por lo que los invitados a su tocadiscos fueron Joaquín Sabina y su Pirata Cojo, La extraña pareja de Ismael Serrano, el turismo de Celtas Cortos.

Tampoco faltaban a sus fiestas todos Ellos dicen mierda de La Polla Records y el Personal Jesus de Johnny Cash.

Hasta que aquel joven empezó a decantarse por la política, creando un nuevo partido con compañeros de la universidad junto a los que daban sus primeros mítines con la BSO de la película "Z" compuesta por Mikis Theodorakis.

Vivió su fulgurante ascenso en Podemos acompañado por Los Chikos del Maíz y Vetusta Morla, pero nunca olvidó aquellas primeras nanas que le hacían soñar. Por lo que, aunque la vida le deparó muchos giros, en sus momentos cumbre como las asembleas del partido siguió sonando el Cambia todo cambia de Mercedes Sosa. Y aún, cuando duerme a sus mellizos, viene a verles un Lobito bueno.

¡Feliz cumpleaños Pablo! Aquí tienes la BSO de tu vida: