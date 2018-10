Así es el prólogo en el que Aitana Ocaña explica el porqué de su libro

“Probando suerte. Así empezó esto. Intentando conseguir algo que ni siquiera yo terminaba de creerme del todo”. Esto es lo que podemos leer en el prólogo de La tinta de mis ojos, el libro de Aitana Ocaña que saldrá a la venta este 18 de octubre.

Se trata de una recopilación de pensamientos, sueños y deseos de una jovencita que un buen día se presentó al casting de un concurso de televisión y triunfó pese a que no tenía depositadas en sí mismas demasiadas esperanzas. Y en este libro, que además ha ilustrado ella misma con dibujos a carboncillo y tinta, expresa todo lo que ha vivido en este tiempo.

“Pensaba que entre toda aquella gente que no conocía habría voces mucho mejores que la mía. Gente con más experiencia, con más carisma. Mayor que yo, con más tablas o más conocimientos musicales”. Eso es lo que pasó por su cabeza mientras esperaba durante horas a que llegase su turno.

Quería conseguirlo, pero si las cosas se torcían tenía un Plan B. “Si no lo conseguía, no pasaría absolutamente nada: acababa de hacer Selectividad y planeaba matricularme en la universidad, estudiar Diseño, seguir cantando por el simple placer de hacerlo, seguir con mi vida”, relata en ese prólogo.

Iba precavida, con opciones por si las cosas no salían como ella quería pero no le hizo falta recurrir a ese Plan B. Fue una de las escogidas para entrar en el programa.

“Cuando abrí el sobre que me decía que era una de las dieciocho finalistas para entrar en Operación Triunfo, aún con la intriga del veredicto del jurado, sabía qué haría si no me aceptaban (al fin y al cabo, aquel era mi plan B), pero no tenía ni idea de qué podía pasar si finalmente entraba en el programa, en el concurso, en aquella casa. Intuía que podía ser el principio de algo muy grande, que me cambiaría la vida, pero nunca podría imaginarme cuánto”.

Finalmente entró en la Academia, vivió una experiencia de esas que marcan la vida y la cambian completamente. Pero lo suyo no era un sueño nuevo, era un anhelo en el tiempo que, por fin, iba a poder hacerse realidad.

“No era un sueño nuevo. Era un sueño que aparecía en cada reunión familiar, cuando alguno de mis parientes me decía aquello de «Aitana, venga, cántanos algo». Era un sueño que crecía cada vez que versionaba un tema de mis artistas favoritos, y lo grababa, y se lo enseñaba a alguien, y me daba cuenta de que gustaba, de que mi voz tenía la capacidad de hacer que la gente se emocionara tanto como yo lo hacía escuchando las canciones de los artistas que me inspiraban. Pero era un sueño que no permitía dejar crecer por miedo a no poder cumplirlo”.

Los miedos no desaparecieron del todo, eso sería ciencia ficción pero tiene poco tiempo para pensar en ello. Ser una de las finalistas de Operación Triunfo ha marcado su día a día y, sobre todo, su tiempo. “Ahora hay veces que todo lo que estoy viviendo me parece increíble. Otras, una película”, asegura.

Y aunque muchos piensen que la conocen por haber podido verla 24 horas al día en una Academia, hay cosas que sólo ella conoce, que suceden dentro de sí misma y que, ahora, ha querido compartir con todos sus seguidores. Su vida se ha convertido en una auténtica locura y es consciente de ello, o intenta serlo.

“Este libro es una pequeña ventana a las reflexiones y los sentimientos que he experimentado en la montaña rusa en la que llevo montada los últimos meses. Una vitrina a los dibujos que todas estas experiencias me han inspirado. Una puerta con la que os invito a acompañarme a soñar, creer, sentir y vivir. Pero, sobre todo, a respirar para tomar aire”.

Si quieres acercarte a ese universo personal de Aitana, ella te ofrece un camino. 128 páginas de sí misma, desde la verdad que sólo ella conoce. Estamos deseando leerlo entero, ¿y tú?