Aitana: “Creo que voy a recibir muchas críticas porque me estoy metiendo en un berenjenal”

En la contraportada dice: “Lo que tienes entre las manos no es un libro. Es una ventana a mi mundo a través de mis sentidos, a través de… la tinta de mis ojos”. Y eso es lo que resume el proyecto que acaba de presentar Aitana, un conjunto de reflexiones que ha presentado a los medios, acompañada por Sandra Barneda.

“Cuando tomamos ese café, -tú ese cola cao, que me hizo mucha gracia-, una de las cosas que le dije viendo este cuaderno de reflexiones, es que es una mujer muy valiente. Su vida ha cambiado en poco más de un año y en su interior han ocurrido muchas cosas y se han modificado muchas cosas. Se podía haber quedado con la música pero ella desea explorar, porque ya exploraba, otras fuentes de expresión y de arte como pueden ser los dibujos hecha por ella, que salen en este libro, y todas las reflexiones a modo de prosa poética, relato corto, poesía urbana”, exponía Barneda sobre el libro que tenía entre sus manos.

“Es un ejemplo para todos los jóvenes a los que está diciendo, ‘coged un cuaderno y no os quedéis ahí con vuestras crisis, con vuestros pensamientos, con vuestras reflexiones’, al final es crear con aquello que sentís”, apuntaba la periodista.

Sandra Barneda y Aitana en la presentación de 'La tinta de mis ojos'. / Cristina Zavala / LOS40.com

Y es que, tiene claro que la obra de Aitana “es un ejercicio de sensibilidad y humildad”. Y ella misma, su autora, nos ha descubierto varias cosas hablando de su debut.

#SALIDA DE OPERACIÓN TRIUNFO: “En este libro es verdad que me sincero bastante. Yo cuando salí de Operación Triunfo, no sé si es por la poca experiencia de mi vida, no sabía con quién hablar. Tengo a mis padres y los quiero un montón pero ¿sabes lo típico de rebeldía en la época adolescente de ‘no me entienden’? Sí me entendían pero yo no sabía cómo expresar lo que me estaba pasando. Era tal mi frustración que no sabía cómo sacar todo lo que tenía dentro. Empecé a dibujar más y me faltaba algo”.

#PROPUESTA LITERARIA: “Cuando salí me propusieron la idea de escribir un libro. Yo pensé, ‘nunca he hecho un libro en mi vida, yo no escribo, no sé cómo hacerlo. Yo siempre he tenido faltas de ortografía y no me he sabido expresar muy bien, no sé cómo lo voy a hacer’. Me propusieron que salieran mis dibujos y que alguien me ayudara”.

#COACH: “Pensé que ese alguien iba a ser alguien cómo habían sido Los Javis en Operación Triunfo y es una figura que va a actuar como mi psicólogo, alguien que va a sacarme lo que yo llevo dentro y así fue (…) Al final era todo relacionado con lo que yo estaba viviendo, no es un libro en primera persona donde yo explico mi vida, no, es simplemente como textos metafóricos que están relacionados con mi vida (…) Este libro no lo he escrito yo sola sino que me han ayudado”.

#ESTRUCTURA: “El libro está dividido en tres secciones y es como que todo tiene una línea, es lineal en cuanto a lo que yo he podido vivir pero paso a paso. Está dividido en los cinco sentidos, cada uno relacionado con una emoción que a mí me inspira. Soñar: antes de que pase todo, lo que puedes sentir en cuanto a ‘me gusta cantar pero por mucho que lo sueñe, un día cantar sobre el escenario es imposible’. Yo misma siempre he dicho que no siempre he confiado en mí misma. Luego está el creer: creer que puedes alcanzar lo que parecía imposible. Y el sentirlo, que de repente te viene todo de golpe. Son muchas cosas (…) La esencia de la vida es tener esas 5 emociones en ti y sentir que aunque hayas conseguido un sueño o lo estés consiguiendo sigas teniendo más aspiraciones y tiempo para respirar”.

#LA TINTA DE MIS OJOS: “Puede parecer hasta metafórico pero es, en realidad, hasta casi literal. Ando siempre dibujando ojos, parece una tontería pero incluso en la Academia se me veía en los cuadernos de las letras donde iba dibujando ojos. Se llama así porque también hay dibujos que salen a la luz por lo que yo veo (…) He de decir que el título lo saqué junto a mi prima porque estábamos las dos buscando uno e hilando, hilando se nos ocurrió La tinta de mis ojos”.

#DIBUJOS: “La mitad ya los tenía hechos pero hay otros que los hice para el libro. Yo dibujo solamente anatomía, me gusta mucho dibujar desnudos, manos, pies, ojos, narices, bocas y al final, como iba de eso el libro, de los sentidos, pues qué bien, lo veía super claro (…) Me gusta mucho sacar dibujos que no están acabados. Mi madre me decía ‘¿por qué no acabas los dibujos?’… es que me gustan así”.

#PERFECTA: “Es un texto que habla sobre lo que es tu cuerpo. Yo me acuerdo que se me criticó mucho cuando compartí una foto en bikini y fue muy comentada, yo me sentí muy mal porque recibí muchas críticas y la borré y la volví a subir, ahí fui cuando escribí esto en plan ‘Dios mío, tenemos que amarnos como somos y respetarnos’ (…) Tampoco saben lo que yo he pasado de pequeña, que no fue anorexia, pero yo siempre he estado muy delgada y de pequeña me frustraba porque no entendía por qué yo no engordaba si no paraba de comer, al final son paranoias tuyas en la cabeza.

#EXCESO DE EMPATÍA: “Es verdad que peco mucho de justificarme en todo lo que hago y estoy intentando cambiar pero me cuesta. A veces soy tan empática que me olvido de mí misma y siempre me justifico por lo que otra persona puede llegar a sentir. Imaginaros una persona con 19 años que de repente se encuentra con esto, que es super guay, de verdad, lo he soñado siempre, cantar y grabar canciones y enseñar mis dibujos… pero es difícil porque no quieres hacer daño a nadie y es estás tan expuesto que ‘a ver cómo lo hago’.

#¿TÚ TE VES?: “Esto lo escribí cuando estaba en el tren viniendo a Madrid que me dijeron que había que poner algo en la faja. Fue un momento en el que estaba mal porque se me había criticado mucho por algo, no me acuerdo, y pensé ‘te estás olvidando de ti misma’. Al final eres tú la primera persona que te tienes que querer porque si no, no te van a querer los demás”.

#MADURANDO: “Soy un poco influenciable, me dicen algo y es como ‘sí, es verdad, puede ser’… y no. Me estoy forjando como persona y me estoy madurando y voy poco a poco, pero la vida va super rápida y la gente te exige mucho y me parece bien porque en la posición en la que estoy tengo que ser exigente conmigo misma. Pero no he nacido para ser super rápida. No busco ninguna meta, busco ser feliz en el momento”.

#OPERACIÓN TRIUNFO: “Mis compañeros no están dibujados en el libro pero lo han leído y me han dado la enhorabuena y me han felicitado y, la verdad, me he sentido muy arropada por ellos y se lo agradezco a todos”.

#VIDA PRIVADA: “Es algo por lo que tengo que pasar. En la Academia yo hablaba mucho de mi vida privada, es normal, estar encerrada tres meses y medio y no hacerlo. Cuando salí fue difícil, tenía que seguir explicando porque la gente pierde un poco el rastro y quiere saber más y lo entiendo, a mí me pasaría lo mismo. He pasado dos situaciones malas conmigo misma y lo he pasado mal y por mi salud mental y estar bien, me gustaba hablar poco, para que no me trastoque la cabeza. Pero lo entiendo, no pasa nada, ya pasará”.

#RELACIÓN SENTIMENTAL: “Pierdes un poco más de privacidad. Con 19 años es como que no puedo cometer errores, por ejemplo, con el tema personal. Jolín, pues a todos con 19 nos ha pasado de estar con alguien y luego no o no saber lo que te pasa, es normal. No puedo ir flechada a lo que quiero y segura, es muy difícil”.

#¿SUPER POP STAR O ARTISTA ÍNTIMA?: “Yo creo que se puede ser las dos cosas. Siempre he dicho de mi disco que iba a tener diferentes estilos porque no entendía por qué a veces tienes que seguir un hilo y no te puedes salir de ahí. Se pueden abarcar muchas cosas. Mira Lady Gaga que te canta Bad Romance que luego se pone con el piano y te canta Million reasons y es la misma persona. No tienes que estar obcecado en ser esa persona y tener ese estilo y ser así y no te salgas de ahí. Si no le faltas el respeto a nadie ni dañas los sentimientos de nadie, vive, disfruta y sé como te dé la gana. Como si un día quieres ir toda de negro y teñirte el pelo de color azul y al día siguiente decides raparte e ir desnuda por la calle. Es tu decisión”.

#CRÍTICAS: “Yo creo que voy a recibir muchas porque realmente me estoy lanzando en un berenjenal, pero lo entiendo. A veces sí que es verdad que se pasan un poco y a mí me duele, tienen que aprender que detrás de esa pantalla hay una persona que está intentando llevarlo todo lo mejor posible. Pero yo sé que este libro va a recibir muchas críticas porque nunca he escrito un libro y puede que digan que yo no he escrito nada, que solo he puesto nada y entiendo que piensen eso porque no tienen ninguna referencia de nada”.