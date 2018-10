Sesión teta: una nueva forma de ir al cine

El cine se puede vivir de muchas maneras. Cada vez son más las innovaciones en las salas de cine. Ahora incluso puedes pedir menú de restaurante para cenar mientras ves una película. Y dentro de eso, seguimos innovando: llega la sesión teta.

¿Eres mamá y te gustaría ver una película mientras amamantas a tu pequeño? Pues ya puedes. La sesión teta está disponible en varios sitios y es, sin duda, una iniciativa muy interesante.

La iniciativa nación de Carmen Maderuelo, una pediatra que vio cómo las madres no tenían tiempo ni para ver las últimas películas que se estrenan. Carmen contactó con los cines más cercanos a su centro de salud y les propuso hacer una sesión de cine para las madres y los pequeños. Un lugar donde no sea incómodo que amamantes a tu bebé mientras ves una película y donde el sonido está controlado para no molestarles.

La sesión comenzó en Madrid y actualmente se practica en el cine de La Vaguada. Pero además, otras muchas ciudades se han unido a esta iniciativa. Entre ellas: Sevilla, León, Zamora...

¿Será esta una práctica que se irá extendiendo cada vez más a lo largo del tiempo?