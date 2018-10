La vida sana con la que Chicote se ha ‘dejado’ 31 kilos

Esta noche el chef Alberto Chicote estrena en La Sexta un nuevo programa de denuncia de malos hábitos en la alimentación. Tras adaptar Pesadilla en la cocina (de Gordom Ramsay) sobre restaurantes y bares, y echar abajo Mitos de los alimentos que existen en muchos hogares de España, ahora llega ¿Te lo vas a comer?

Pero lo sorprendente no es que el propietario del Yakitoro by Chicote no nos haya mandado ya a freir puñetas por lo mal que comemos teniendo la dieta mediterránea sino que gracias a una nueva vida sana su aspecto físico ha cambiado radicalmente.

A eso le llamamos nosotros predicar con el ejemplo: 31 kilos se ha dejado por el camino.

Chicote visitó el plató de Liarla Pardo y sorprendió a presentadores y público: "Hicimos un programa aquí que se llamaba En forma en 70 días, y otro de cómo a comer mejor. Si comes mejor y haces más ejercicio, es cuestión de ir siguiendo. Ya van por 30, casi 31 kilos".

En todos sus programas, el chef Chicote siempre ha defendido la alimentación con productos frescos y seguramente sus buenas recetas y unos buenos productos le han ayudado a dejar atrás.

Su pasión por el rugby y por otros deportes han complementado su dieta a la que seguro que hay que añadir todo lo que ha debido de perder debido a que no para de trabajar