Ariana Grande se reúne con la voz de Elsa de ‘Frozen’ en ‘Wicked’

No es ningún secreto que Ariana Grande siente devoción por los musicales. La artista siempre ha mostrado su amor por Broadway y por todos aquellos actores y actrices que se suben al escenario. Si hasta se animó a participar en la versión de Hairspray que preparó la NBC en 2016.

Pero si hay un musical por el que siente devoción es, sin lugar a dudas, el de Wicked. La historia de cómo Elphaba se convierte en la malvada bruja de Oz le ha cautivado desde siempre.

Ahora, por el quince aniversario del estreno en Broadway, Ariana Grande formará parte del reparto en una ocasión especial. La intérprete de God Is a Woman ha anunciado en sus redes sociales que estará en el especial de NBC: A Very Wicked Halloween.

“Es un honor estar incluida en la celebración de los quince años de mi musical de todos los tiempos. No me lo perdería por nada en todo el universo”, escribió Grande en su cuenta de Instagram junto a una foto de una de las páginas del guion.

La artista cantará una de las canciones más míticas de la producción, The Wizard and I. De hecho, en la presentación que tuvo lugar este martes entonó una parte del tema. ¡Y lo hace de maravilla!

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que la artista canta este tema. Ya lo hizo en 2012 cuando tenía 18 añitos.

Pero Ariana no será la única que participe en el evento. Idina Menzel, la ganadora de un Tony y voz de Elsa en Frozen (es la cantante de Let It Go), también estará en A Very Wicked Halloween. En la presentación, la buena de Ariana no dudó en posar con ella como una fan más.

“Si me hubieses dicho que esto iba a pasar hace quince años….adiós”, escribió Grande junto a la foto que subió con Indina. Y es que no todos los días uno conoce a su ídolo.

De hecho, la repercusión que ha tenido este musical en la vida de Ariana Grande se ve reflejado en su carrera. ¿Os acordáis del tema que tiene junto a Mika, Popular Song? Pues es prácticamente una versión de una de las canciones del musical. ¡Si hasta el videoclip está lleno de referencias al musical! Solo hay que ver a Grande como una aprendiz de bruja.

Puede que Grande no se encuentre en su mejor momento personal (la ruptura con Pete Davidson y la muerte de su ex novio Mac Miller han podido pasarle factura), pero la diva es todo un terremoto. Además de haberse metido de nuevo en el estudio, Grande ha querido participar en este evento. En tiempos malos, mejor tener la cabeza ocupada. ¿O no?