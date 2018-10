Dua Lipa cuenta el origen y el significado de su colaboración con Chris Martin

El próximo 19 de octubre, Dua Lipa pondrá a la venta la nueva versión de su anterior álbum. Un proyecto en el que ha incluido canciones como One Kiss junto a Calvin Harris, Scared To Be Lonely con Martin Garrix, No Lie con Sean Paul, Kiss and Make Up junto a BlackPink o Electricity con Silk City, pero donde también recopila sus primeros éxitos.

Homesick, junto a Chris Martin fue uno de ellos, y aprovechando que está de promoción para dar a conocer su nuevo lanzamiento, la británica ha querido contar el origen de la canción.

Así nació la colaboración de Dua Lipa con Chris Martin: "Durante una reunión con mi discográfica conocí a Caroline que me preguntó con quién me gustaría colaborar. Le dije que me encantaba Chris Martin y ella me pidió que le mandara algunas canciones porque había trabajado con él hace tiempo. Al poco tiempo recibí un correo en el que me decía que a Chris le había encantado mi música y que me pasara por su estudio de Malibú".

Ese fue el origen de la colaboración. A partir de ahí, Dua Lipa lo vivió como un episodio surrealista: "Fui al estudio y allí estaba Chris con su ingeniero Bill. Basicamente les canté todo lo que tenía. Les ví ponerse a bailar, escuchar muy atentamente y tomar notas. Les encantó New rules y vieron que tenía muchas ideas para hacer. Fue entonces cuando me dijo ¿por qué no escribimos una canción para tu disco?".

"Chris se puso a tocar el piano e inmediatamente me sonó a Coldplay, un sonido que ha marcado mi vida. Nos sentamos y yo ya tenía la idea para el título: Homesick. Cuando viajo mucho y estoy lejos de Londres o en sitios muy calurosos y con muy buen tiempo siempre echo de menos mi casa y la lluvia. Supongo que eso me inspiró la intro de Homesick: Here, where the sky's falling / I'm covered in blue" cuenta Dua Lipa.

"Toda la canción habla del sacrificio que supone pasar mucho tiempo lejos de tus seres queridos, de tus amigos o de tu familia por vivir un sueño y hacer lo que te gusta. Cuando escuche la canción le dije a Chris que me encantaba pero que sonaría mejor si él estaba en la canción. No se si por timidez pero al principio me dijo que la canción no lo necesitaba. Le dije que me encantaría que cantara conmigo y lo hizo" concluye Dua Lipa.

Una canción con un significado muy emotivo para ella: "Creo que en cualquier lugar del mundo donde la interprete, me ayuda a sentirme como si estuviera en casa".

