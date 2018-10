Aitana: “Ya hay título pero no puedo decir nada, es una palabra y no es teléfono”.

Aitana está en plena promoción de su debut literario. En la presentación de La tinta de mis ojos, la cantante ha encontrado un momento para hablar del esperado primer disco que tantas expectativas ha levantado.

“Me da mucha rabia, os prometo que dentro de poco podré contar cosas pero cuando digo pronto, es pronto de verdad, pero ahora no puedo decir más”, aseguraba en la rueda de prensa.

Después de mucho insistir, lo único que ha desvelado es que “ya hay título pero no puedo decir nada, es una palabra y no es teléfono”.

De lo que sí ha hablado un poco más es de Operación Triunfo. “No lo sigo mucho no por nada, porque me dolía, pero últimamente me salen muchas cosas en twitter o Instagram y me parecen increíbles, tienen muchísimo talento y bailan super bien todos, es increíble. Yo era una patata, yo les veo bailar y me parece increíble. Están aprendiendo un montón y yo creo que van a salir grandes voces y grandes artistas, sinceramente”, ha reconocido sobre los nuevos concursantes que han tomado su testigo y el de sus compañeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OT 2018 (@operaciontriunfo) el 10 Oct, 2018 a las 1:40 PDT

Y es cierto eso de que no lo sigue porque no estaba muy al día de la polémica que ha surgido en torno a la palabra ‘mariconez’ en la canción de Mecano que les ha tocado interpretar a María y Miki. Aun así, no ha evitado dar su opinión.

“Si María decidió no decir la palabra ‘mariconez’ porque para ella es una falta de respeto creo que está en todo su derecho de no decirla. También entiendo al autor, es una canción suya, pero es que yo también he cambiado muchas canciones y no he pedido permiso, a lo mejor tenía que haberlo hecho, no lo sé”, ha empezado diciendo.

“Pero muchas veces nos dicen que las canciones las hagamos nuestras para creérnoslas más y eso intentamos, es un programa de covers, no son canciones tuyas, te dan las canciones e intentas hacerlas lo mejor posible en cuanto a como tú eres. Entiendo que María haya dicho ‘esto me parece una falta de respeto y no quiero decirlo’”, añadía en defensa de la triunfita.

Aunque ha ido más allá y ha entendido el tema como un choque de generaciones. “También es verdad que dicen que antes, ‘mariconez’ se decía como una tontería…son diferentes generaciones, a lo mejor, que ahora a nosotros nos dañan más estas cosas porque nos estamos dando más cuenta de las cosas, quizás”, exponía.