Seguro que te suena el programa británico The X Factor, aquel que vio nacer a artistas de éxito como One Direction, Little Mix y James Arthur. Pues no fueron los únicos que consiguieron triunfar con sus canciones. Cher Lloyd es otra de las voces que lo hicieron pero que realizó un parón musical que afectó a su fama. Ahora que ha anunciado el lanzamiento de su próximo sencillo, queremos refrescarte la memoria de quién es esta artista que se codeó con Becky G, Demi Lovato y Ne-Yo.

Cher es una artista de 25 años que consiguió destacar en la industria musical del Reino Unido tras quedar en el cuarto puesto de The X Factor, justo en la misma edición en la que participaron One Direction.

Después de su salida, anunció el lanzamiento de su primer álbum Sticks + Stones, cuyo primer sencillo sería Swagger Jagger. El tema protagonizó tal éxito que ocupó la primera posición de la lista del Reino Unido. Del mismo modo ocurrió con el segundo single, With Ur Love con Mike Posner, aunque no subió más de la cuarta y quinta posición.

Recuerda a Cher Lloyd con 10 de sus canciones

Want U Back con Astro, Oath con Becky G, Rum & Raybans con Sean Kignston y Really Don't Care junto a Demi Lovato fueron los siguientes temas de éxito de nuestra protagonista con los que enamoró a su público internacional.

Cher Lloyd contrajo matrimonio con su pareja Craig Monk en noviembre de 2013.

Pero Cher nunca dejó tener sed de música, por lo que se puso manos a la obra para trabajar en su segundo álbum, que vería la luz en septiembre de 2014 bajo el título de Sorry I'm Late. Tras cambiar de discográfica, la rapera anunció que ya estaba trabajando en su tercer disco, y para calentar motores publicó el sencillo Activated.

Lo que los seguidores de la británica desconocían es que Activated sería el último single que lanzaría antes de su descanso del mercado industrial. Y de lo que tampoco eran conscientes es de que su artista favorita se quedaría embarazada dos años después, y que ello ampliaría su parón.

Ahora, dos años después de lanzar su último sencillo y cinco meses después de dar a luz, los seguidores de Cher Lloyd están de enhorabuena. ¡Vuelve a la carga! Y lo hace de la mano de Universal Music. La artista ha anunciado la publicación de None Of My Business, su próximo single que verá la luz el 19 de octubre. ¿Con qué ritmos crees que nos deleitará la británica?