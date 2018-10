Leslie Grace: “Grabar con Super Junior fue una experiencia muy loca”

Leslie Grace grabó con Super Junior el tema Lo siento que se convirtió en el primero que llegar al número uno en Billboard con un tema trilingüe.

“Fue una experiencia muy loca, muy diferente, algo que no pensaba hacer tan pronto en mi carrera, viajar a Corea. Pero se logró y fue una oportunidad que cayó del cielo”, confesó la cantante en YU.

“Ellos no me conocían a mí, estaban buscando una voz femenina que cupiera en esta idea de hacer una canción trilingüe en coreano, inglés y español y los productores del tema son amigos míos y dijeron ‘conocemos a una chica que podría encajar’, y así llegué yo”, recuerda sobre el origen de esta colaboración.

Se fue a Corea a grabar el vídeo y del país le llamó la atención lo “limpio, muy limpio” que era, “y la tecnología, obvio”. Tuvo un único día libre que aprovechó para ir con su equipo a la frontera entre Corea del Sur y del Norte y “se siente la tensión”, aseguró.

“Dentro del K-Pop se fusiona mucho el urban latino, el trap… si pones la radio allí hay muchos grupos K-Pop pero se usa mucho esa onda urbana”, explicó sobre lo que descubrió en la escena de Corea. “El K-Pop viene desde hace mucho tiempo, igual que venía la música latina. La gente ahora, a nivel mundial, se está dando cuenta de ahí que el equipo de Super Junior tuviera esta idea de juntar estos dos géneros que han tenido un año muy grande”, añadió.

Desde luego, Leslie Grace no se puede quejar de lo bien que le van las cosas a sus 23 años. Duro y suave tiene 200 millones de reproducciones en youtube y ha marcado un antes y un después en su carrera. “En mi primer show en España, en Granada, me sorprendí porque la canción que va para un año, la gente la sigue cantando a todo pulmón y eso que yo no había visitado España en tres años, y eso, es muy bonito”, aseguró.

Es de las artistas que pese a poder presumir de logros sigue soñando a lo grande. “Nunca he llegado a un momento, y no creo que lo haga ni aunque tenga 50 años, en el que diga ‘he llegado, lo he logrado o me la creo’. Eso sería, para mí, hacerme un daño porque pararía de soñar en grande. Cuando uno sueña en grande se siente pequeñito frente a ese sueño y yo quiero sentirme así toda la vida porque siempre puedes seguir creciendo con esa perspectiva”, explicó.

Pero esta cantante dominicana no es la única colaboración que ha hecho. Comparte nombre con uno de los últimos huracanes que han atravesado nuestro país pero ella arrasa en otro sentido. Su último single se llama Fuego y habla de “lo que enciende a una persona, en su corazón, en su cuerpo…”.

¿Se puede hablar de lo que se habla en una balada en un tema urbano? Si quieres saber su respuesta, dale al play. Además, averiguarás lo importante que fue Britney Spears en un momento decisivo de su vida.