El de Adeje está de enhorabuena. Y no porque Quizás alcanzase el número 1 de la lista de iTunes y su videoclip ya supere los tres millones de reproducciones. ¡Agoney cumple 23 años! Y nosotros tenemos una gran razón para celebrarlo.

El ex concursante de Operación Triunfo ha demostrado en más de una ocasión que su pasión es la música. Tanto es así que rechazó su participación en Masterchef Celebrity para centrarse en sus proyectos como cantante.

Dicen que la mirada y la sonrisa son el reflejo del alma, y hay algo que nos ha quedado muy claro con nuestro protagonista: La música le hace feliz. Así es. No puede evitar mostrar su mejor sonrisa siempre que hay música o algún tema relacionado con ella de por medio.

Tras su paso por la academia, Agoney publicó Quizás, el sencillo con el que presentó oficialmente su estilo musical al mundo. Pero no hay nada que pueda gustar más a un artista que ofrecer sus proyectos en directo, y el ex triunfito no iba a ser menos.

Agoney ofrecerá una gira por España durante los últimos meses del año. Con ella, recorrerá Madrid, Valencia, Barcelona y Zaragoza, y lo hará durante los próximos 1 y 9 de noviembre, y 8 y 14 de diciembre. ¿Aún no te has hecho con tu entrada?

Quizás algún día consiga cumplir su sueño de colaborar con Mónica Naranjo, y quizás tú aún no te hayas atrevido a escucharlo, pero nosotros podemos asegurarte que su voz no te dejará indiferente.

Con todas estas buenas noticias, el de Tenerife celebra este jueves su 23º cumpleaños y demuestra ser una de las jóvenes promesas de nuestro panorama musical. ¡Feliz cumpleaños, Agoney!