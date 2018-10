Nuria Roca: “Lo de 'mariconez' me parece una gilipollez”

La polémica de la semana ha llegado ya a todos los rincones del país. No hay persona en España que no opine sobre si cambiaría el término ''mariconez'' en la canción ''Quédate en Madrid'' de Mecano o, si la dejaría.

María y Miki de OT dejaron claro en el programa que no se sentían cómodos cantando esta palabra en la Gala 4. Sin embargo, finalmente, no les permitieron el cambio. Los triunfitos no se opusieron tampoco ante esta decisión y decidieron acatar las directrices del programa.

Pero la cosa no quedó ahí. Artistas, periodistas, cantantes... Todo el mundo ha opinado, tanto que hasta el Gobierno se ha pronunciado sobre el tema.

En Anda Ya hemos querido contar con la opinión de la periodista Nuria Roca sobre este tema. Ella ha sido muy tajante: ''Me parece que cambiar la palabra es una gilipollez''. La colaboradora de El Hormiguero ha explicado que le parece que ahora todo nos molesta y que considera que no hay que vivir tan pendientes de lo que dirán.

La periodista ha hablado también del problema que generan las redes sociales. Es muy fácil opinar y todo el mundo lo hace sin coste alguno: ''Estamos todos encorsetados y cagados por pensar qué van a decir de nosotros''. La peor, Twitter: ''Estamos expuestos en una plaza pública que se llama Twitter donde solamente hay amargados''.

Su reflexión es clara: ''Nos hemos olvidado de rascar y de profundizar en las cosas''.

Pero, no nos hemos querido quedar ahí. Nuestro Karin Herrero ha bajado a las calles de Madrid para comprobar qué piensa la gente en general sobre el tema. Por supuesto, hay un poco de todo.

Mención especial a estas dos mujeres que nos regalan momentos de oro. ¡Qué maravilla!