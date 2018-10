Dani Martín: “Me encanta que haya gente que no le guste mi voz”

Sin quererlo ni beberlo (eso queremos pensar) María Villar se ha convertido en la gran protagonista de los últimos días en Operación Triunfo. Por un lado su polémica sobre la palabra ‘mariconez’ en la canción de Mecano que ella entendía como un insulto homófobo y que tuvo que cantar porque José María Cano, el autor, no le dio permiso para cambiar la letra.

Un suceso que la ha convertido en la favorita de esta semana ya que el apoyo que ha recibido en redes por haber planteado esta cuestión se ha traducido en votos para ser la elegida. Eso nos ha dejado en la duda de saber si Ana Torroja la hubiera nominado o no para salir de la Academia. Desde luego, el público dejó clara su postura cuando gritó ‘estupidez’ varias veces al acabar la actuación.

Pero no ha sido la única polémica que ha vivido la concursante. En la gala anterior tuvo que interpretar junto a Carlos Right Conmigo, un tema de El canto del loco, un grupo que, desde el principio, dejó claro que no le gustaba. Llegó a decir, incluso, que su compañero Carlos cantaba mejor que Dani Martín.

Y claro, eso ya dejó un reguero de tinta que, finalmente, el propio Dani ha querido zanjar vía redes sociales. Una apuesta por la libertad de expresión.

Que de tonterías he leído estos días!! Me encanta que haya gente que no le guste mi música, que no le guste mi voz, que digan que jamás irían a verme a un concierto, es necesario que suceda y que lo digan si quieren de forma pública!! Libertad de expresión! Cero ofendido! Salud — Dani Martín (@_danielmartin_) 17 de octubre de 2018

Por sus palabras podemos deducir que no se ha sentido ofendido y que entiende que no puede gustarle a todo el mundo. Eso es lo bueno de la música, que hay variedad para todos los gustos. Ningún tipo de rencor hacia la concursante que parece dispuesta a no guardarse ninguna de sus opiniones.

Y, tirando del sentido del humor que caracteriza a Dani, ha dejado claro que ella no ha sido la primera que dejaba claro, públicamente, que su música no gustaba. El humorista Raúl Cimas ya se había expresado en ese sentido mucho antes.

Ya lo dijo Raül cimas @picuetin : Dani Martín vaya mierda...a partir de ahí todo es válido — Dani Martín (@_danielmartin_) 17 de octubre de 2018

Ahora queda preguntarse si los fans de El canto del loco también seguirán apoyando a María o estarán un poco más ofendidos que su ídolo.