El público premia la “estupidez” y el ‘Toxic’ en Operación Triunfo

“Porque el milagro que esperamos va a ocurrir”, cantaba la Señora Pott en La Bella y La Bestia cuando los protagonistas se enamoraban. Pues bien, estas mismas palabras podría usarlas Noemí Galera tras ver la última gala de Operación Triunfo.

Tras varias semanas esperando a engancharnos al concurso, parece que a la cuarta va la vencida y este martes por fin vimos a los chicos de la academia emocionándonos encima del escenario.

Puede que el hecho de la polémica creada alrededor de la palabra “mariconez” haya tenido algo que ver con las ganas que tenía el público este miércoles de ver el programa. Todos queríamos ver el momento en el que Ana Torroja se viera las caras con María. La concursante, a quien le tocaba cantar la canción Quédate en Madrid de Mecano, propuso cambiar la dichosa palabra por “gilipollez” o “estupidez”. Finalmente, Ana Torroja y José María Cano no les dieron permiso para hacerlo.

La noche arrancó con el número colectivo de I Am What I Am de Gloria Gaynor. La actuación, a diferencia de Viva La Vida de Coldplay que cantaron la semana pasada, permitió a los concursantes lucirse.

Tras el número, Roberto Leal apareció en el plató dando la bienvenida a los jueces de esa noche. Cuando entró Ana Torroja el público la recibió con un fuerte abucheo. Vamos, que la polémica de la palabra iba a ser la verdadera protagonista de la noche.

Tras el tenso momento, Joan Garrido y Damión (los nominados de la semana) tuvieron que defender sus temas. Mientras que el primero hizo una versión de Bed I Made de Allen Stone; el segundo optó por Give Me Love de Ed Sheeran. Ambos acompañados de su guitarra acústica y regalándonos dos actuaciones bastante correctas. Al final de la noche fue Garrido quien tuvo que abandonar la academia.

Después llegó el momento de Marta y Marilia. Las concursantes defendieron, compaginando a la perfección sus voces, Lo Echamos a suertes de Ella Baila Sola. Aunque el tema melódicamente no tiene una gran dificultad, consiguieron un acabado perfecto. Vamos, que plasmaron a la perfección las voces de las cantantes originales.

Otro de los momentos de la noche fue cuando salió Famous a defender Take Me To Church. Aquellos que hemos visto los ensayos, estábamos sufriendo por si el joven no llegaba a las notas más agudas del estribillo. Los graves los clavaba en los ensayos, pero la voz se le iba en los más agudos. Pero este miércoles Famous ha brillado sobre el escenario de OT, que recreaba con las luces una iglesia. Y sí, llegó a los agudos.

Entonces llegó el gran momento de la noche. El que todos estábamos esperando: la actuación de María y Miki. Ante los ojos de Torroja, Miki finalmente dijo “mariconez”. Tras los dos minutos de canción, el público grita a coro “estupidez” mientras aplaude locamente. Con esto se da por concluida la polémica de la semana.

Tras Sabela y Carlos Right, que hacen una correcta versión de Estrella Polar, llega el momento de Noelia. La concursante, que se ha convertido en una de las más carismáticas de la edición, esta semana se enfrenta a cantar La Tormenta. A pesar de tener la mejor voz de la academia, a la malagueña se le va un poco. Pero tiene excusa: es la canción vocalmente más difícil de la noche.

Pero para difícil el número que se han marcado Alba y Natalia cantando Toxic. Tras toda una semana practicando, las concursantes han dejado el primer número de OT 2018 que pasará a la historia. Se han coreografiado a la perfección, han estado vocalmente a la altura y han hecho que el público se divierta. Resumiendo: han hecho espectáculo y de eso trata Operación Triunfo.

Con el final del número ha llegado el momento de despedir a uno de los concursantes. Con un 65% de los votos en contra, Joan abandona la academia.

¿Y quién ha sido la favorita esta semana? Nada más y nada menos que la persona que ha puesto a reflexionar a todo un país, poniendo el ojo crítico sobre la homofobia cotidiana que lleva tiempo en nuestra sociedad: María. La joven de 27 años ha cruzado la pasarela gracias a la naturalidad con la que ha tratado el tema. No es por “mariconez”, “estupidez” o “gilipollez”, eso da igual. Es por hacernos creer que viene una generación mejor detrás donde la naturalidad será hablar sin ningún tipo de “micro” (micromachismo, microhomofobia, microrracismo…).

Los nominados han sido Dave y Carlos Right, que esta semana para el jurado ha estado más bien Wrong (chiste aparte). Sin lugar a dudas, quitando las dos horas de relleno que pone TVE entre actuación y actuación, parece que el espíritu de OT que nos enamoró el año pasado está volviendo. Y es que en un formato que gana dos premios Ondas el mismo año no puede estar muerto. Al menos todavía.