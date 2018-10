Si este fin de semana vas al cine podrás elegir entre el drama protagonizado por Glenn Close La buena esposa, el film basado en hechos reales ¡A ganar! y la comedia estudiantil Escuela para fracasados.

También llegan a las salas el terror sobrenatural de Slender Man y tres películas españolas: Petra, Miau y Animales sin collar.

Un film que se teje entre los secretos familiares de un grupo de personas, algunas de las cuales harán lo imposible por descubrir la verdad de su linaje, principalmente, quién es su padre.

Jaime Rosales (Hermosa juventud, Sueño y silencio) dirige las actuaciones de Bárbara Lennie (El reino) y Àlex Brendemühl (El vent és això).

Comedia en la que cuatro jubilados, hartos de la rutina, idean un plan para volver a sentirse vivos, entre amigos y sin nada que perder: robar un museo.

¿Qué podría salir mal? José Luis Gil (Príncipe de la Paz) y Manuel Manquiña (Neckan) son los protagonistas de esta película escrita y dirigida por Ignacio Estaregui (Justi&Cia).

Una historia de personas que buscan una nueva vida, aunque por el camino se encuentran a políticos caídos en desgracia y a unos amigos que preferirían no haber vuelto a ver. Nada será tan fácil como se pensaban.

Jota Linares (¿A quién te llevarías a una isla desierta?) es el director de este thriller en el que podremos ver las interpretaciones de Natalia de Molina (No dormirás) y Daniel Grao (El árbol de la sangre).

Comedia que sigue la vida de unos juerguistas que cursan bachillerato, cuando son obligados a quedarse en el colegio por las noches para ser capaces de aprobar los exámenes.

Kevin Hart (Jumanji: Bienvenidos a la jungla) y Tiffany Haddish (The Oath) lideran el reparto en esta película dirigida por Malcolm D. Lee (Plan de chicas, Scary Movie 5).

Todo cambia en la vida de un matrimonio modelo, cuando en vísperas de la entrega del Premio Nobel de Literatura, la mujer decide desvelar un secreto... y es que cuarenta años de sacrificio ya son más que suficientes.

Björn Runge (Happy End, Mouth to Mouth) es el director de este drama en el que podremos ver a Glenn Close (La casa torcida) y Jonathan Pryce (El hombre que mató a Don Quijote).

Drama basado en el mundo del deporte y en la historia real de un equipo de voleibol femenino. Tras la inesperada muerte de la estrella del equipo, el resto de jugadoras se unirá para ganar el campeonato estatal.

Helen Hunt (I Love You, Daddy) y William Hurt (The King´s Daughter) interpretan los roles protagonistas, bajo la dirección de Sean McNamara (Orphan Horse, The King´s Daughter).

Nuestra recomendación:

Slender Man surge del fenómeno creepypasta de Internet, y ahora llega a las salas de cine por primera vez. En traje oscuro, de tez blanca sin facciones y más alto que un gigante, este personaje traspasa los muros de las leyendas creadas por miles de personas ¿Quieres conocerlo?

Sylvain White (La marque des anges - Miserere, Los perdedores) dirige las actuaciones de Joey King (Zeroville) y Annalise Basso (Nostalgia).