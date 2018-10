‘Scooby Doo Pa Pa’, la canción que pone a bailar a Ana de Armas

Ana de Armas es una de esas actrices que siempre ha dejado claro que lo de la música le va. En más de una ocasión ha colgado alguna coreografía en redes que deja claro que le gusta moverse y, si puede ser con ritmos latinos, mejor que mejor.

Ahora lo ha vuelto a hacer. Ha colgado un vídeo en el que suenan los primeros compases de una canción que toca el resorte preciso para que ella empiece a bailar como si estuviese poseída por los beats.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana de Armas (@ana_d_armas) el 16 Oct, 2018 a las 5:28 PDT

Y seguramente la canción te suena. Se trata de Scooby Doo Pa Pa, un tema que a finales del año pasado se volvió viral y en febrero de 2018 tuvo un repunte pero, ¿conoces la historia?

Aunque los ritmos son latinos, lo cierto es que la creación de un artista norteamericano de ascendencia dominicana llamado DJ Kass. Como él mismo explicó en su día se basó en una canción de Michael Papaah, un rapero inglés de ascendencia ghanesa.

Hasta ese momento DJ Kass no era más que un comediante con la pretensión de divertir a la gente. Creó este tema como una broma. “Cuando yo hice la canción, no tenía ninguna idea de cómo podía ser el desarrollo visual de eso. Todo lo que pasó fue que yo produje un video casero para las redes sociales en el que aparecía bailando. Después incorporé un paso que a todo el mundo le gustó, así que pensé que podía ser contagiosa la alegría y lo volví el baile principal”, contó en una entrevista con El Espectador.

Antes solo había producido un tema, pero su vida cambió con este tema que, seguramente hubiera pasado sin pena ni gloria (es un suponer) si Lele Pons no se hubiera disfrazado de uno de los personajes y la hubiera puesto de fondo en uno de sus vídeos. Fue entonces cuando se viralizó y entró en el circuito de discotecas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lele Pons (@lelepons) el 9 Ene, 2018 a las 12:39 PST

“De las cosas que más me gustan de hacer música es que cada uno tiene su propia opinión. Hay gente que le encanta, que baila la canción y se divierte con ella, mientras que hay otra porción del público que no se la aguanta, pero estoy casi seguro de que se la saben. Mis amigos y vecinos están felices con este proceso que ha pasado en mi vida, porque saben de dónde vengo. Casi siempre me dicen que siga para adelante con la música”, contaba su creador que después consiguió su primer contrato discográfico.

Eso ocurrió a finales de 2017 y unos meses después tuvo un repunte gracias a la policía peruana que colgó un vídeo con esta canción en el que veíamos a varios perros bailándola como parte de una campaña contra el maltrato animal.

Está claro que casi un año después la canción no ha pasado al olvido y Ana de Armas no ha dudado en volver a sacarla a la luz. ¿Te animas a bailar un poco?