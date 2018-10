En la cuarta gala de OT 2018, Ana Torroja y los concursantes Miki y María zanjaron la polémica sobre el cambio de letra de Quédate en Madrid asegurando que "el debate es sano siempre".

Aún así, la canción se cantó pronunciando el "mariconez" original, aunque los triunfitos lo consideraran "ofensivo", por la negativa de José María Cano de modificar el término.

Pero ¿por qué se negó el compositor a cambiar esa palabra?, ¿se deberían modificar las letras que no encajan con las nuevas generaciones?, ¿y si son los propios artistas los que ya no se identifican con la canción?

Damos respuesta al debate musical de la semana hablando con expertos:

La música no se toca, como cualquier otra obra de arte

Desde LOS40, Tony Aguilar explica que "las canciones, como obras artísticas, sólo pueden ser cambiadas por su autor o compositores. Es algo que hay que respetar siempre. Otra cosa es cómo una letra puede envejecer al igual que lo hace el guión de una película o una serie de televisión".

Tony Aguilar: "Las canciones, como obras artísticas, sólo pueden ser cambiadas por su autor

El locutor también señala el cambio de óptica que implican las nuevas generaciones, así como la revolución que representó Mecano en sus tiempos: "Algunas cosas que se aceptaban con normalidad en otras épocas ahora rozan con el maltrato psicológico, el machismo o la homofobia. Cuando José María Cano compuso la canción estoy seguro que uso "mariconez" sin intención de ofender a ningún colectivo y menos al LGTBI por el cual compusieron canciones tan maravillosas cómo Mujer contra mujer o El fallo positivo".

Cristina Boscá también asimila los temas a lo sagrado de las obras de arte: "La música es arte y las canciones son obras que deben ser respetadas y entendidas siempre en el contexto sociocultural en el que nacieron. De este modo, son testimonio de lo que fuimos".

Boscá: "La música es un testimonio de lo que fuimos"

Por lo que la locutora apoya que las nuevas generaciones beban de las lecciones que dieron las anteriores: "Es algo maravilloso que ahora puedan sonar mal, ser “políticamente incorrectas” o incluso que las veamos ofensivas porque eso significa que hemos evolucionado".

Beatriz Luengo: "Si no estoy de acuerdo con la letra no la canto"

Beatriz Luengo, como cantante y compositora multipremiada, agradece la polémica porque le ha hecho "cuestionarse muchas cosas estos últimos días". La artista apunta por un lado que cuando "uno compone un tema y se vuelve banda sonora para la vida de millones de personas es un poco extraño cambiarles 'su canción' por una percepción personal".

Pero a la vez entiende "perfectamente la libertad creativa y de expresión para cualquier persona" por lo que cree que los concursantes no deberían cantar algo con lo que no están de acuerdo".

Me gusta que formatos como OT muestren respeto a los creadores

De hecho, habla desde su propia experiencia como participante de la plataforma estadounidense Women in Music donde cuidan la figura de la mujer en las canciones. La artista explica que no está "de acuerdo con que la mujer siempre sea el objeto sexual para dar placer al hombre. Defiendo que la mujer debe hablar de un sexo que le de placer a ella. Ser objetos nos vuelve 50 años atrás, es por eso que no me gusta que el deseo máximo de una mujer es' que no te quepa en la boca'. Respeto muchísimo a Becky y su enorme talento pero si hubiese una canción con la que no estoy de acuerdo con la letra no la cantaría".

Con todo ello, Luengo admira el debate musical iniciado en el programa: "Lo que más me gusta es remover las opiniones y ponernos todos a pensar sobre lo que está pasando, lo que es correcto o lo que no. Y sobre todo que formatos como OT muestren el respeto a los chicos convirtiéndoles en creadores con personalidad propia y con una voz muy fuerte de una generación que debe ser escuchada".

La experiencia de Nil Moliner en OT: "Mi canción fue un encargo y podía modificarse"

También hablamos con Nil Moliner, compositor de la mágica Que nos sigan las luces de Alfred. Un tema que estuvo de acuerdo en modificar cuando el concursante de OT 2017 se lo pidió.

Sobre ello recuerda que "era un encargo para un artista, en el cual yo llevaba una primera propuesta y allí con él se modificaba lo que fuera para que estuviera a gusto. Como una sesión de composición grabada con cámaras, donde escuchamos el primer boceto y luego contribuimos a su transformación en equipo".

A un cuadro no se le debería borrar o redibujar ni una línea

Otra tema es que se intente cambiar un tema ya creado por otros, sobre ello Nil opina en la misma línea que los anteriores: "Una canción es una canción y no se debería cambiar ni una coma, igual que a un cuadro no se le debería borrar o redibujar ni una línea. Aunque si tú, como artista, quieres interpretar una canción con alguna modificación, si consultas al autor y te da su permiso, adelante".