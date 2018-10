Decide si eres Policía o ladrón escuchando estos diez temas

Aunque Natti Natasha y Ozuna son más de relacionarse con criminales, son muchos los que se acuerdan de la policía en sus canciones. Sino que le pregunten a Leticia Sabater que en 2012 cantaba aquello de “Señor Policeman, odio el control de alcoholemia”.

Estamos seguros que David Civera también se acordó de los cuerpos de seguridad cuando cantó aquello de “¡Que la detengan, es una mentirosa!”. Si hasta Elvis Presley los incluyó en su Jailhouse Rock (Rock de la cárcel): “Let's rock everybody, let's rock” (Todo el mundo a bailar rock), y eso incluye a los policías.

Vale, quizá no sean los tipos más populares en las canciones y exista un gran número de temas que no los ponen en muy buen lugar, pero a quién iba a llamar la madre de Britney si no cuando su hija le confesó cantando aquello de “But mama I'm in love with a criminal

And this type of love isn't rational, it's physical” (Pero mamá, estoy enamorada de un criminal. Y es este tipo de amor no es racional, es físico).

Britney Spears cantó 'Criminal' mucho antes quer Natti Natasha.

Además, también hay temas que se dedican a aquellas personas que se juegan la vida en su trabajo. Sin ir más lejos, en 2012, el artista de folk Dave Carroll cantó Everyday Heroes. Se trata de un tema para promocionar el número de emergencia de Estados Unidos, 911 (que en España sería el 112).

Pignoise también se inspiró en la vida de algunos policías para cantar Nada Que Perder. El tema se convirtió en el tema principal de la serie Los Hombres de Paco. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón “Nada que perder, mírame reír, volveremos a salir”?

En LOS40, hemos creado una playlist inspirada en el cuerpo de policía. Escúchala y decide si eres caco o poli.