¿En qué anda metida Zara Larsson?

Zara Larsson vuelve a la primera fila de la actualidad musical. Después de conquistar el éxito a base de trabajo desde finales de 2015 y durante todo el 2016 y parte del 2017, la solista sueca se tomó un breve descanso que ha llegado a su fin con el estreno de su nuevo single: Ruin my life.

El ascenso al éxito de Zara Larsson

Con 10 años ganó un concurso de talentos en su país, Suecia, donde además de una cantidad de dinero le dieron la posibilidad de viajar para conocer a Justin Bieber. Fue el primer paso hacia el número 1 que consiguió con su primer single, Uncover, y su primer disco, 1.

Su adolescencia estuvo marcada de éxitos como Lush life, la canción que cambió su carrera, y que hizo que muchos compararan su tono de voz con el de la mismísima Rihanna. Fue también entonces cuando artistas de todo el mundo (Tinie Tempah, David Guetta...) se la rifaban para colaborar con ella.

Ya establecida como una estrella de talla mundial, Zara Larsson demostró que había venido para quedarse con un nuevo disco que incluía temas supercontagiosos como So Good (con Ty Dolla $ign) o Ain't my fault.

Sus reproducciones se contaban por millones y su nombre se inscribía con letras de otro en el listado de artistas que con apenas 20 años han triunfado en la música.

Symphony (junto a Clean Bandit), I would like o Don't let me be yours fueron algunos de los últimos sencillos que estrenó antes de tomarse un respiro y disfrutar de lo conseguido.

El regreso

Pero ahora ha llegado el momento de volver a la carga. Como decíamos, Ruin my life es el adelanto del que será su nuevo proyecto musical del que de momento no hay demasiada información.

Lo único seguro es que parece que llegará a las tiendas de todo el mundo en 2019 y que nos morimos de ganas de escucharlo, ¿verdad?