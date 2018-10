Assassin's Creed Odyssey te deja comprar experiencia con dinero real.

Assassin's Creed Odyssey ya está disponible para su compra en todo el mundo, y tuvisteis un análisis en esta web donde lo recomendábamos encarecidamente.

Pocos peros había que ponerle, pero una de las mayores quejas de los usuarios estaba en el sistema de progresión. Hay momentos de la trama donde hay que pararse a subir unos "nivelillos extra" que nos permitan avanzar sin sudar sangre, excepto si quieres gastarte tu dinero.

Así es, Ubisoft ha implementado en Assassin's Creed Odyssey unas mejoras permanentes de experiencia mediante micro pagos. La tienda del juego permite adquirir una mejora del 50% de experiencia o dinero, que ya tendremos de forma permanente a todas las partidas que juguemos con nuestra cuenta.

Esta mejora de experiencia cuesta 1000 Hélix, la moneda premium del juego, que en dinero real equivale a unos 10 euros (o 1500 Hélix si queremos la de dinero también), y por supuesto, dada la lentitud de la progresión, cambia bastante la experiencia de juego.

No diríamos que es un "pay to win" (como se califican a veces estos subterfugios), puesto que esta mejora no afecta a otros jugadores, sólo al modo historia, pero es algo decepcionante para los que quieran una experiencia normal de juego, y vean constantemente en la tienda que si se dejan unos euritos van a tener un camino más fácil y rápido.

Esperamos que no se pongan de moda estas tácticas, aunque en estos casos lo malo es lo primero que se pega.



En cualquier caso, pagando extra o sin pagar... AC Odyssey es uno de los juegos de las navidades (si no "él" juego) y tienes que jugarlo sí o sí.