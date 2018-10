Frivolizando a Évole: las cuatro curiosidades que no sabías sobre el periodista

El grandísimo Jordi Évole vuelve a las andadas. Este domingo se estrena la nueva temporada de ''Salvados'' y vienen pisando fuerte. El primer programa llega con los actores de la película ''Campeones'' y tenemos muchísimas ganas de verlo. Sin duda, va a ser programón.

En Anda Ya admiramos mucho a este gran periodista, pero no nos gusta tanto la intensidad, así que hemos querido sacar el lado más humano de Évole a través del: ''Frivolizando a Évole'', un juego en el que nos hemos centrado en la vida cotidiana del presentador.

Vamos ya a lo que nos importa. Las curiosidades.

- Su emoji de WhatssAp más usado: el monito con las manitas en los ojos.

- Es de los que pasan bastante tiempo en el trono: ''ahora con el movil, empiezas a revisar cosas y te da la media horita buena''

- Su canción del verano: el disco Raval del grupo de rap valenciano Zoo. ''Es un grupo que hace unas letras guapísimas''.

- Look del domingo: ''cada vez me pongo menos guapo los domingos''. Nos ha reconocido que no se queda en pijama, pero tampoco se lo curra mucho: ''soy de sudadera y calzoncillo con la goma gastada''. Y ha sentenciado con un: ''es un poco look: con los huevos colgando''.

Desde luego, sincero ha sido un rato.

El periodista ha terminado contándonos lo contento que está con el programa del domingo: ''la discapacidad es un tema que me ha tocado de cerca, pero no sabía cómo abordarlo''. Explica que cuando vio ''Campeones'' se dio cuenta de que hablar de la peli podría ser una bonita manera de abordarlo. ''Ha sido como entrar en una dimensión nueva que nos puede enriquecer muchísimo''.