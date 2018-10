Petra es, sin ir más lejos, la historia de Petra (Bárbara Lennie), una artista plástica que semanas después de perder a su madre inicia la búsqueda de su padre biológico. No sabe nada, su madre no quiso contarle nada y solo la guía su intuición y algunos recuerdos de su tía.

Así llega a una masía de un pintor en donde conocerá a Jaume (Joan Botey), su mujer Marisa (Marisa Paredes) y su hijo Lucas (Alex Brendemühl). Ahí, entre mentiras y pasiones, se fragua toda la historia que da lugar a la sexta película del director Jaime Rosales.

La película paso por la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y por el Festival de San Sebastián con notables críticas.

Petra: Entrevista a Marisa Paredes, Bárbara Lennie y Jaime Rosales

Un largometraje con el que el regidor pretende llegar a un público más amplio y con el que Bárbara Lennie, absoluta protagonista del mismo, pone fin a un año redondo en el que ha llevado a las salas nada menos que cuatro películas: La enfermedad del domingo, Todos lo saben, El Reino y esta Petra.

"Vienen siendo años de mucho trabajo, lo que pasa que se han juntado los estrenos de las últimas cuatro películas en dos meses y medio y ha sido una locura. El balance es que no puedo pensar otra cosa que qué afortunada soy, qué suerte tengo y qué excepcional. También soy muy consciente de que esto pasó y no es tan fácil así que lo que hago es disfrutarlo mucho. Y también descansar. Llevo desde diciembre cuando acabé la de Farhadi (Todos lo saben) sin rodar y no voy a rodar en todo el año. Tengo que pensar cómo continuar" nos contó Bárbara Lennie al final de la entrevista que puedes mirar arriba.

Recuerda que Petra se estrena el 19 de octubre en cines seleccionados de toda España.