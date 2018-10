Aitana, Ana Guerra, Maroon 5… El número 1 va a estar muy disputado este sábado

¡Qué final de programa vivimos el sábado pasado! Ana Guerra apareció por sorpresa en el estudio y le dimos la noticia de que Ni la hora, su tema junto a Juan Magán, había llegado al número 1 de la lista más importante del país. Pero nada dura eternamente, y tampoco el liderato en nuestro chart, así que nos acercamos a un nuevo repaso a la lista y veremos si Ana y Juan son capaces de retener la medalla de oro frente al empuje de sus perseguidores.

Una de las cosas que podrían pasar es que el número 1 fuera ahora a manos de Aitana, con Teléfono. Es la única en el top 5 actual que no lo ha conseguido (ella está en el #4), y tendría su gracia que fuera precisamente ella la que tomara el relevo de su amiga Ana Guerra en lo alto de la lista. Ya estuvieron ahí juntas con Lo malo, y durante tres semanas, además.

Pero Ana y Aitana no son las únicas favoritas este sábado. Melendi, Alejandro Sanz y Arkano (#2), Eleni Foureira (#3) y Calvin Harris con Dua Lipa (#5) ya han saboreado la gloria con sus respectivos singles, pero tienen fuerza suficiente como para recuperar el puesto de honor. Tampoco podemos olvidar a Maroon 5 y Cardi B, que están en el #6 con Girls like you, ni a Pablo Alborán con Piso 21, cuyo single La llave ya está en el #7. Veremos si este es su sábado.

El único candidato esta semana es Beautiful, que firman Bazzi y Camila Cabello. La habanera ya sabe lo que es estar dentro de la lista de LOS40 y liderarla, pero para Bazzi, la gran revelación del momento, supondría su estreno en el chart. Sus fans están deseando verlo en LOS40 Music Awards y esta podía ser la antesala de su aparición en la gala de los premios el próximo 2 de noviembre. Recuerda que para hacer que entre, debes usar el HT #MiVoto40Bazzi en Twitter.

Por votar en antena regalaremos el libro Todo lo mejor, de César Pérez Gellida, y el DVD o BluRay de la película El mundo es suyo, una divertidísima comedia española, secuela de El mundo es nuestro, que ya protagonizaron "Los compadres". En cuanto empiece el programa abriremos las líneas (902 39 40 40) para que podáis optar a dar el voto directamente a Tony y, de ese modo, llevaros los regalazos.

Con este tiempo típicamente otoñal pocos planes mejores se nos ocurren para un sábado por la mañana. La cita: a las 10 (9 en Canarias). Nosotros vamos a estar; solo falta que estés tú.