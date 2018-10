Maroon 5 y Cardi B atrapan el número 1 de LOS40

Pues tenemos nuevo número 1 en LOS40, y se trata ni más ni menos que de Maroon 5 y Cardi B con Girls like you. Les ha costado 12 semanas llegar a lo más alto, pero al final lo han conseguido. Un auténtico temazo que ha sido también número 1 de ventas en Estados Unidos; otro éxito más en la ya larga carrera de Adam Levine y los suyos, que parece que todo lo que tocan lo convierten en oro.

Es el segundo número uno en 2018 para Maroon 5, que ya lo consiguieron en enero con What lovers do, en esa ocasión acompañados de SZA. Obviamente no es el primer oro que logran en LOS40: hay que remontarse a 2005 para desempolvar aquel maravilloso She will be loved que inauguró una ristra de números 1 que ha continuado con Moves like Jagger (a dúo con Christina Aguilera), en 2011, Payphone (2011), Animals (2015)… En cambio, sí es el primer número 1 para Cardi B, la polémica rapera, que es ahora mismo uno de los personajes más cañeros de la música. ¡Enhorabuena!