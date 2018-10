Girls like you, la canción de Maroon 5 que tiene siete vidas

30 de mayo de 2018. Maroon 5 publicaba el que hasta la fecha es su último sencillo: Girls like you. Por aquel entonces medio planeta estaba más preocupado por grabarse haciendo el reto de Drake que pendientes del estreno de una canción que ha terminado por batir al viral In my feelings.

Esta es la historia de cómo la colaboración de la banda californiana con Cardi B ha acabado arrasando en todo el mundo meses después de su estreno. Un tema que parece tener siete vidas.

Decíamos que en su estreno, Girls like you de Maroon 5 y Cardi B se encontró con un duro rival en las principales listas de ventas de todo el mundo: In my feelings. Fue imposible que asaltara el número 1 durante más de dos meses y medio y por aquel entonces, la fiebre por el single ya se había pasado. ¿O tal vez no?

Red pill blues, el sexto disco de estudio de Maroon 5 había presentado ya dos sencillos, What lovers do y Wait, pero ninguno había arrasado como en su día pudo hacerlo Sugar, She will be loved, If I never see your face again, Moves like Jagger o One more night. Sabían que en algún momento acertarían. En Girls like you hay que reconocer que la melodía, la letra y el videoclip de Girls like you la hacían difícilmente olvidable. Fue su primera vida.

El #GirlPower exhibido en el vídeo dirigido por David Dobkin con presencia de estrellas de talla mundial como Camila Cabello, Ellen Degeneres, Jennifer Lopez, Rita Ora, Gal Gadot, Behati Prinsloo, Mary J. Blige, Millie Bobby Brown... fue su segunda vida.

En esta enumeración de mujeres que dieron vida a Girls like you no hemos mencionado, intencionadamente, a Cardi B. La rapera más influyente del 2018 y una de las mujeres que mayor proyección ha tenido en este año. Maroon 5 lo tuvo claro en 2017 cuando quiso grabar con ella esta canción. Nada es fruto de la casualidad. Su repercusión en las listas de hip-hop es bestial. Tercera vida.

Ahí es precisamente donde radica una de las claves del éxito de esta canción. Casi desde su estreno no ha parado de ser radiada en las principales emisoras de todo el mundo. Puede que las visitas en Youtube hayan ido bajando. Puede que las ventas físicas o las reproducciones on-demand hayan corrido la misma suerte. Pero en las radios su presencia se ha mantenido inalterable desde hace cinco meses. Ya van cuatro.

Por si lo dicho hasta aquí fuera poco, Maroon 5 consiguió darle una nueva vida a su canción a través del público más joven al que llegó con una versión en directo durante un concierto junto a la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown. Desde entonces, Girls like you no se baja del número 1 y ya son cuatro semanas consecutivas encabezando la lista de Estados Unidos. No hay quinta vida mala.

Pero Maroon 5 quiere darle un nuevo impulso a su canción. Una nueva vida, una de las siete sin gastar, con la publicación de un nuevo vídeo que incluye más material del rodaje de ese clip y que ha sido estrenado bajo el título de Volume 2.

¿Cuál será su vida número 7? ¿La Super Bowl?