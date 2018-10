Fingers, lo nuevo de Zayn Malik

A este ritmo, Zayn Malik se va a quedar sin canciones de su segundo proyecto musical que presentar. El ex One Direction acaba de estrenar un nuevo single, Fingers, canción que escribió en Londres este verano.

Esta es la última canción que Zayn ha presentado de una larga lista que incluye Sour Diesel, Let me, Entertainer y Too Much, su colaboración con Timbaland, y Dusk till dawn junto a Sia.

Todo forma parte del proyecto en el que está trabajando el intérprete y que será "una culminación de las experiencias e inspiraciones de los dos últimos años".

Hay que recordar que pese a que había asegurado que el disco había terminado de grabarse, hace unos días fue visto en Nueva York en los Electric Lady Studios. De este modo, son muchos los que aseguran que Zayn está trabajando en nuevas canciones. Eso sí, el cantante todavía no ha confirmado nada.

Parece que el sucesor de Mind of mine está cada vez más cerca pero nadie pondría la mano en el fuego porque el disco vaya a salir en este 2018 si Zayn aún sigue trabajando en nuevas canciones.

¿Qué os parece su nueva canción?