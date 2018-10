La música toma las calles Episodio 5: Lisboa

Hace poco más de un año que empezamos este viaje. Durante ese tiempo, hemos recorrido medio planeta siguiendo las pistas que artistas de todo tipo y condición nos dejaron en sus videoclips. De Londres a Nueva York, de La Habana a París... El mundo es un gran plató de rodaje que seguiremos recorriendo ¿Te vienes a Lisboa?

La capital de Portugal no tiene nada que envidiar a las ciudades antes mencionadas. Grupos y solistas de todo el planeta han elegido sus calles, sus colinas y sus escenarios monumentales para ilustrar su música con un legado histórico del que pocos países pueden presumir.

Estos son nuestros clips favoritos que enseñan mejor la ciudad de Lisboa para aquellos que nunca han puesto un pie en nuestro país vecino.

Obviamente, los artistas portugueses podrían dominar este listado pero músicos españoles, rusos, británicos, holandeses o colombianos también convirtieron las calles lisboetas en escenario de sus videoclis. ¡Mira!

Pablo Alborán

Si hay un artista español que puede decir que ha triunfado en el país vecino ese es Pablo Alborán. El solista vive un idilio con el público portugués y son frecuentes sus shows allí. Buena parte de su éxito se lo debe no solo a su talento sino también a la colaboración con Carminho con la que cantó Perdóname.

Una preciosa canción cuyo vídeo está rodado íntegramente en Lisboa. Si alguna vez viajas a la capital portuguesa, carga esta canción en tu reproductor de música y póntela mientras paseas por la Praça do Comercio, el barrio de Belém (con el Ponte 25 de abril de fondo), el Panteao Nacional, el Arco de la Rua Augusta, el Barrio Alto o el mirador da Nossa Senhora do Monte. ¡Una delicia!

Jonas Blue

El mayor éxito hasta la fecha de Jonas Blue, Rise, tiene como escenario de su videoclip a Lisboa.

Una ciudad que combina lo moderno con lo tradicional, como se puede ver en las imágenes del vídeo: las empinadas calles de los barrios altos y la modernidad de los pabellones de la Feria o el Puente Vasco da Gama. Aunque el puente más conocido de la ciudad es el 25 de abril (similar al de San Francisco), el Vasco da Gama es uno de los mayores de Europa tras su inauguración en 1998.

Shakira

Shakira es una de esas artistas capaz de convertir una zona en reclamo turístico con solo una de sus canciones. Ciudades como Barranquilla, Barcelona o Lisboa, tal vez no lo necesiten, pero ahí están los vídeos rodados en sus calles.

La colombiana grabó en el parque Eduardo VII y en el Pabellón de Portugal en el Parque de las Naciones entre otras localizaciones de la capital portuguesa para Dare (La La La).

Bustamante

Probablemente Bustamante no fuera consciente de haberlo hecho pero en su vídeo Como tú ninguna define a la perfección lo que es Lisboa... (y no estamos refiriéndonos a lo de hacer parkour, no seáis malos).

Subir cuestas y/o utilizar los tranvías para no tener que subir cuestas. Es el encanto (y la penitencia) de una ciudad como Lisboa.

Armin Van Buuren

Lisboa es mucho más que una ciudad con mucha historia que ver. Como demuestra Armin Van Buuren en su vídeo Strong ones en el que colabora con Cimo Fränkel, el atractivo turístico de la capital incluye también los cercanos pueblos alrededor y las preciosas playas de Estoril y Cascais.

Dima Bilan

Buena parte de los fans eurovisivos sabrán que Dima Bilan fue el primer cantante ruso que consiguió ganar para Rusia el Festival de Eurovisión. Fue en 2008 y una década después el intérprete grabó en Lisboa dos vídeos musicales coincidiendo con la victoria del país luso en el certamen.

Además de enseñarnos el barrio de Belém, Dima Bilan está muy bien acompañado en el vídeo por Miss Mundo de 2008 Ksenia Sukhinova.

OqueStrada

¡Qué puede haber mejor a la hora de hacer turismo que un local te haga de guía turística! Gracias a su conocimiento de la ciudad vas a poder descubrir rincones que no verías si sigues las rutas turísticas tradicionales.

Lisboa desde el Tajo es la forma en la que OqueStrada nos enseña la ciudad de las siete colinas. Una visión diferente pero con el mismo encanto de zonas como el Barrio Alto, Alfama, La Baixa, Chiado, Belém...