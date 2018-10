Los fans de Dua Lipa y BlackPink incendian las redes sociales tras escuchar su nuevo tema

Dua Lipa acaba de publicar la edición deluxe de su primer álbum, a la que ha titulado Dua Lipa (Complete Edition). Pero no ha llegado de cualquier manera. 25 canciones forman parte del amplio repertorio que podemos escuchar en este proyecto, incluyendo 8 nuevos temas que no venían incluidos en su anterior disco.

Running, Want To, One Kiss junto a Calvin Harris, Scared To Be Lonely con Martin Garrix, No Lie con Sean Paul y Electricity junto a Silk City son las canciones que la británica ha incluido en esta nueva edición. Pero a esta lista se une Kiss And Make Up, su colaboración con el grupo de K-Pop BlackPink, que ya ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales.

La británica ya avisó oficialmente del lanzamiento de este tema el pasado 4 de septiembre. Pero lo cierto es que muchos de sus seguidores ya comenzaban a montarse sus propias teorías mucho antes. Todo comenzó cuando compartió una imagen junto a dos de las integrantes del grupo en el backstage de uno de sus conciertos de la gira por Asia.

Por si aún cabía alguna duda, la intérprete de New Rules anunció a finales de agosto en su perfil de Twitter que su nuevo proyecto llegaría con canciones que ya todos conocíamos, pero con una que jamás habían escuchado. Y lo comunicaba adjuntando un emoji de un corazón rosa y otro de un corazón negro.

La bomba llegó cuando Dua hizo público el repertorio de canciones de Dua Lipa (Complete Edition) y, boom, la nueva canción anglocoreana Kiss And Make Up llegaría de la mano de BlackPink. Y la histeria se disparó.

Ahora que Lipa ha dado a luz a su nuevo disco y sus seguidores han tenido la oportunidad de escuchar el tema, las redes se han inundado de comentarios positivos. Y no solo eso, sino que el audio ya supera los 2 millones de reproducciones en Youtube. ¡No hay quién pueda resistirse a sus voces!

no puedo dejar de escuchar kiss and make up ¿como se supera? — omi cookie ~crush~ (@omionie) 19 de octubre de 2018

A cabo de escuchar kiss and make up y que fantasía ahsldñaljd y las voces de Dua y Rosé, I'm in love — papel albal (@al3ito) 19 de octubre de 2018

es normal que me ponga a llorar de la emoción con kiss and make up? porque es que no puedo estar más orgullosa de blackpink 🙃 — ☽ alba day || -119 (@angelicxtae) 19 de octubre de 2018

Y tú, ¿qué opinas de Kiss And Make Up?