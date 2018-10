De las discotecas locales a los grandes recintos: así fueron los inicios de David Guetta

LOS40 Music Awards le otorgará el Gold Music Award con motivo de su larga y exitosa trayectoria como DJ, y no se hará en vano. David Guetta se ha convertido en uno de los DJs más reconocidos a nivel internacional. Pero todo el mundo tiene un pasado, y ningún mérito llega gratuitamente. Para alcanzar este punto álgido de su carrera, el francés cuenta con unos inicios que poca gente podría imaginar.

Nuestro protagonista se introdujo en el mundo de la música con tan solo 17 años, cuando tuvo la oportunidad de recorrer algunas discotecas locales de Francia para ofrecer su espectáculo de DJ. Al mismo tiempo, cursaba la carrera de Derecho.

Poco tiempo después, y tras su viaje a Londres, Guetta conoció a Giuliana Rizzi, la ex novia de Josh Hutcherson, quien pudo conocer su talento de primera mano. Forjaron una bonita amistad que le permitió a nuestro protagonista ponerse al mando de una serie de eventos en la discoteca Rex-Club en Francia, a los que asistieron 8 DJs.

Decenas y centenas de personas comenzaron a conocer el talento de David, quien comenzó a decantarse por la música house. Tanto llamó la atención que hizo su primera aparición en la televisión francesa. Al mismo tiempo continuaba organizando eventos con invitados en algunas discotecas de las que era accionista, hasta que un día, junto a su socio Kien, se hace con la dirección artística de un antiguo cabaré en una discoteca. La prensa enloqueció y aquel lugar capta la atención de un gran número de personas.

Pero no, su participación en estos eventos no cesaron. Cada vez eran más los rostros de la industria los que querían contar con David Guetta en sus locales.

Cansado de ocuparse de estos shows, el francés vende sus acciones y decide centrarse en la producción discográfica. De este modo, comenzó a publicar sus primeros éxitos, como Money y su primer álbum Just A Little More Love.

Ya en 2005, Guetta alcanzó el número 1 de las listas dance de Europa con el tema The World Is Mine, y los profesionales de la industria volvieron a querer contar con el DJ para sus eventos. Tanto es así que participó en el Festival Creamfields, al cual también fueron invitados The Chemical Brothers y Carl Cox.

David Guetta cuenta con siete álbumes en el mercado y ha colaborado con artistas de la talla de Rihanna, Nicki Minaj, Jessie J, Akon y Sia.

Así, poco a poco y con varios éxitos en el mercado, el intérprete de Flames junto a Sia se hizo un hueco entre los DJs más reconocidos del mundo. Ahora, a punto de cumplir 51 años, no solo aspira al premio al Videoclip Internacional del Año de LOS40 Music Awards, sino que se posiciona en la séptima posición del ranking mundial de disc jokeys.