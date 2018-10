Luis Fonsi ft Ozuna - Imposible [2018]

Seguro que algunos echaban de menos al Luis Fonsi de Yo no me doy por vencido, el de las baladas desgarradoras con un romanticismo que enamoraba. Que nadie se equivoque, a ese Luis Fonsi no se lo comió Despacito, sigue ahí.

Buena prueba es el nuevo tema que acaba de lanzar: Imposible. Una balada al más puro estilo del Fonsi anterior al hit que le cambió la vida. Solo que en esta ocasión a esta balada ha decidido mantenerle esos beats que nos permiten seguir bailando. “Yo siempre voy a ser un cantante romántico, a mí me gusta cantarle al amor. Sé que eventualmente voy a lanzar baladas, sigue siendo parte de mí”, aseguraba en una entrevista con El Nuevo Día.

“Tiene una base romántica, tiene una letra muy de dedicar, de mucho romanticismo pero que viene de este ritmo urbano que nos pone a bailar. Es una mezcla de un tema romántico con ritmos urbanos. Creo que es perfecto para la voz de Ozuna y para quien soy yo”, aseguró a People.

Balada mezclada con reggaeton, esa es su nueva propuesta para la que ha fichado a Ozuna, paisano portorriqueño, que se suma a su cada vez más larga lista de colaboraciones. “Algunas veces la canción te lleva a la colaboración”, explicaba Fonsi en El Nuevo Día, “uno dice ‘fulano sería perfecto para esto’. En este caso, es al revés, fui dejándome llevar por la idea de hacer algo para él a la medida. Una canción que ambos podíamos interpretar, cantar, porque Ozuna canta muy bien”.

“Fue increíble, desde el momento en que surgió la idea de trabajar juntos y yo le mostré el tema, Ozuna rápido se identificó con la canción. Si hay algo que tiene Ozuna es que cuando le prenden ese micrófono él sabe cómo ponerle su estilo, su letra y su voz a todo lo que hace”, añadió en People.

Hicieron la canción y luego grabaron el vídeo y para eso siguieron tirando de gente de su tierra. Como ya hizo con Despacito o Calypso, el boricua Carlos Pérez se ha puesto al frente de este nuevo vídeo que grabaron en una estación de trenes con estética nostálgica entre Miami y Los Ángeles.