Kany García ft Melendi - A mis amigos [2018]

A mis amigos es el último single que ha lanzado Kany García de su álbum Soy yo que tiene cuatro nominaciones a los Grammy Latinos. Fue precisamente en estos premios donde conoció a Melendi y comenzaron una relación que les ha llevado a colaborar.

Pero que conste que lo del vídeo de la canción tiene su historia y, aunque sale ahora, todo comenzó a finales del año pasado. “Yo vine a Madrid a despedir el año con un grupo de amigos y todo se planifica en base a Melendi porque él tenía su último concierto el 28 de diciembre y le digo, ‘no te preocupes, te lo voy a hacer fácil, es casi despedida, no te voy a mandar a ningún lado a despedir el año, no tengo ningún problema de despedir el año yo aquí en España’. Planifico mi despedida de año acá para que Melendi acabara el 28 con su gira y el 29 estar en su ciudad grabando el vídeo”, relata Kany sobre la grabación del vídeo.

Iba a ser el primer single de su nuevo disco pero todo se torció en el último momento. “Melendi se enfermó el 29. Llamó enfermo, mal, estaba con una situación en la piel horrible y canceló el vídeo. Me dijo ‘voy a cancelar pero dejen todo el set, a ver si el 30 puedo grabar. Yo me iba a ir a Barcelona y me quedé en Madrid y nada, que la piel no se recuperaba”, continua recordando sobre aquel fin de año.

El caso es que buscó una alternativa porque no era cuestión de echar por tierra el trabajo que ya se había hecho y pensó en Para siempre, una canción que tenía posibilidades en otro lugar. “Yo, allí con el cámara, le dije al director del vídeo, ‘bueno, yo necesito hacer un vídeo de Para siempre porque están pasando cosas importantes en Argentina e igual, ya que gastamos todo este dinero en hacer todo esto…’. Y me dijo, ‘vale, pero no se pueden ver las fotos ni nada…’ y bueno, dije ‘vamos a usar este sofá’ y por eso hago así Para siempre”, cuenta.

Y lo curioso es que ese vídeo improvisado se convirtió en el más visto de su carrera con casi 40 millones de visualizaciones. “Igual traje suerte”, le llegó a decir el asturiano.

Pero lo de Melendi no se dejó de lado. “Tuve que esperar a que se recuperara y grabamos en enero, ya en Miami. Yo le dije, ‘no, ahora te toca ir a ti a mi casa’ y entonces grabamos con el mismo director, con las mismas fotos que habíamos llevado a Madrid que las llevamos para allá. Fue una historia muy graciosa y eso hice que nos relajáramos demasiado para este vídeo de A mis amigos, nos lo pasamos muy bien”, asegura Kany.