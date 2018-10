Cada vez es más frecuente que las grandes compañías de videojuegos lancen sus títulos triple A (lo que vendrían a ser las grandes superproducciones) en cualquier momento del año, pero octubre suele ser un mes en el que tradicionalmente se concentran buena parte de los grandes lanzamientos del sector.

Ya sea por el Black Friday, ya sea por Halloween o por la proximidad de los regalos navideños pero lo cierto es que eso ha sido así desde que tengo memoria. Y si tal vez en años anteriores habíamos tenido un mes más flojo, en este 2018 han tirado la casa por la ventana.

Es el mejor mes de octubre que recuerdo y sólo hace falta echar un vistazo al listado de títulos que han visto, ven hoy o verán la luz antes del día 31: Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Mega Man 11, Assassin's Creed Odyssey, Super Mario Party, WWE 2K19, Call of Duty Black Ops IIII, Starlink, Luigi's Mansion, SoulCalibur VI, Warriors Orochi 4, Just Dance 2019, Let's Sing 11, Call of Cthulhu...

Red Dead Redemption 2

Es la joya de la corona, al menos para el que escribe, de este mes. Llevamos esperando la secuela del videojuego de Rockstar Games casi desde el momento (¡spoiler!) en el que asistimos al trágico final de John Marston en RDR. Nadie imaginaba cómo el estudio podría continuar la saga pero por suerte Rockstar ha encontrado la inspiración.



El juego se pone a la venta el próximo 26 de octubre (Xbox One, PlayStation 4 y PC) coincidiendo con la celebración del Black Friday y miles (por no decir millones) de gamers en todo el mundo van a intentar hacerse con las mejores ofertas que rodeen a este título.

La segunda parte de la serie Red Dead Redemption detalla una amplia variedad de actividades infames que Arthur y la banda de Van der Linde pueden realizar, como robar un tren, enfrentarse a bandas rivales y forajidos, escapar de astutos agentes de la ley y muchas más cosas en un mundo profundo, lleno de vida y muy peligroso en el que contaremos con el sistema Dead Eye.

Forza Horizon 4

El lanzamiento más impactante para los amantes de la conducción y todos los jugadores es Forza Horizon 4. Las estaciones dinámicas lo cambian todo en el mejor festival automovilístico del mundo. Ve por cuenta propia o únete a otros equipos para explorar en un mundo abierto la hermosa e histórica Gran Bretaña. Comparte experiencias, colecciona, modifica y conduce más de 450 vehículos. Compite, realiza acrobacias, crea y explora... en definitiva, elige tu propio camino para convertirte en una Superestrella Horizon.

Otras características incluyen multijugador competitivo en línea, a través del servicio Xbox Live Gold, para hasta 12 jugadores en carrera. Los modos cooperativos admiten un total de seis participantes, con misiones y objetivos comunes. Todo ello con partidas entre consolas y ordenadores, de forma transparente al usuario. Además, el título también permite la creación de clubes y disfrutar de una colección de hogares repartidos por la Gran Bretaña representada en Forza Horizon 4.

En Xbox One X ofrece resoluciones de hasta 4K y HDR para conseguir un rango de colores más amplio. Esta versión también permite un modo con 60 imágenes por segundo, para sentir la velocidad al máximo mientras conduces. La edición estándar de Forza Horizon 4 incluye el juego y el paquete de coches Drift. La versión Deluxe añade un pase con coches extra y la excepcional, además, te trae lo mejor de Bond y el pase de temporada con dos expansiones completas.

Call of Duty Black Ops IIII

Cada año, el lanzamiento de Call of Duty supone un acontecimiento para una gran cantidad de gamers. Si el año pasado tocaba regresar a los orígenes de la saga (la II Guerra Mundial) en este 2018 nuestro objetivo vuelven a ser las operaciones encubiertas.

Pero no lo haremos en el modo historia sino en el online. Pero en la época Fortnite todo ha cambiado y CoD Black Ops 4 se adapta ofreciendo un nuevo modo Blackout Battle Royale, una completa evolución en el multijugador y tres experiencias zombies.

El juego presenta una amplia variedad de nuevos y clásicos personajes, incluyendo a Mason, Reznov y Woods; personajes Zombies como Richtofen y Takeo; y Especialistas como Crash, Battery y Seraph, entre otros. Los jugadores se enfrentarán en lugares inspirados en los mapas favoritos de los fans de Black Ops como Nuketown, Firing Range, Raid, Cargo y muchos más.

Assassin's Creed Odyssey

Desarrollado por Ubisoft Quebec en asociación con otros ocho estudios de Ubisoft, Assassin’s Creed Odyssey lleva al jugador a un viaje heroico a través de la Antigua Grecia, en medio de uno de los conflictos más letales de la historia, la Guerra del Peloponeso.

Por primera vez en la franquicia, los jugadores eligen a su héroe, Alexios o Kassandra, mercenarios proscritos que explorarán un mundo abierto vivo, sistémico y de gran belleza, donde descubrirán la verdad sobre su misterioso pasado, y se convertirán en héroes griegos legendarios.

El lanzamiento de Assassin’s Creed Odyssey es solo el principio: El mapa de ruta de Assassin’s Creed Odyssey es el mayor y más ambicioso de toda la serie hasta ahora, con una narrativa que seguirá profundizando en su relato a través de una estructura episódica. Los jugadores que posean el Season Pass dispondrán de acceso a dos importantes líneas narrativas, El legado de la primera hoja oculta y El destino de la Atlántida, con tres episodios cada una; y los jugadores recibirán gratis las tres misiones de la historia, Las historias perdidas de Grecia, junto con eventos recurrentes en el juego y el acceso al Discovery Tour.