Maikel Delacalle: “Soy el hijo de Craig David mezclado con Tupac”

Maikel Delacalle, es un joven canario de 24 años que lleva ya una década centrado en la música, una vía de escape a una vida de barrio que no fue fácil. Calle y Fe es su primer EP, el que ha presentado en YU dejando con la boca abierta de Dani Mateo y sus colaboradores.

Para empezar aclaró, que pese a que cuida su estilo, que no pasa desapercibido, no se gasta una millonada en vestir. “Sí me gusta un montón la moda y siempre me he vestido yo, este que llevo hoy, no, pero otros flows que he llevado, sí, hablo mucho con estilistas porque como vivo en Canarias, hay ropa que me ofrecen ellos aquí que allí no la venden”, aclaró.

Un estilismo que va acorde con su cuerpo tatuado. Reconoce que ya se ha hecho unos 30 y que tiene intención de cubrir todo su cuerpo con lo que vaya viviendo, pese a lo que diga su abuela.

Su EP se llama Calle y Fe y cada una de esas dos palabras tiene un porqué. Calle “porque yo perdí a mi madre cuando tenía siete años por un cáncer y en mi familia somos super humildes, doy gracias a Dios porque siempre he tenido un plato de comida en la mesa y un techo, pero yo no tenía otras cosas que sí tenían otros y me buscaba mis cosas, sin necesidad de pedírselas a mis padres, y salí a la calle a hacer cosas que no se deben hacer, cosas que no hay que nombrar, y terminé en un centro de menores bastante tiempo y cuando salí me metí directo a la música”, explica.

Y en cuanto a Fe, “porque tanto ahí dentro como cuando falleció mi madre, como cuando mi abuela estaba enferma, como cuando mi padre perdió el trabajo, todo, todo, todo…la fe es lo único que me ha llevado a seguir creyendo en todo esto”, relata. Está de acuerdo con ese dicho de que la fe y la esperanza es lo último que se pierde, “cada uno que crea en lo que quiera, en Dios, en sus creencias, yo creo en alguien que tengo arriba, mi madre, un Dios, lo que sea, pero yo tengo fe en mí y en lo que tengo arriba”.

Lo suyo, ahora es la música urbana, pero reconoce que a él lo que le gusta es la música, en todas sus vertientes. “No me gusta encasillarme en nada. Yo me considero un compositor de música urbana, pero igual he compuesto muchas canciones de música pop que no he sacado. Me gusta toda la música. Sí que es verdad que como vengo de una isla, mi rollo es más tropical, dancehall, pero yo siempre he sido de R&B. Yo pienso que soy el hijo de Craig David mezclado con Tupac, que no puede ser porque tendría que ser al menos uno de ellos femenino…”, asegura.

Lo que está claro es que le gusta la música con mayúsculas y que está abierto a todo tipo de sonido. “Mi padre escucha Fito y Fitipaldis y me encanta, yo escucho Alejandro Sanz, escucho música que me inspira y me da igual qué tipo de música sea. Yo no entiendo nada de inglés, estoy aprendiendo, y yo no me explico que escuchaba canciones de Eminem hace cuatro años y se me erizaban los pelos, y no lo entendía, eso es música”, reflexiona.

Con 14 años ganó una batalla de gallos contra los mejores de su isla y ese flow lo sigue conservando, no hay más que ver sus improvisaciones en el programa que nos dejaron con la boca abierta y ganas de más. Dale al play para disfrutarlo.