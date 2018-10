Madonna comparte un adelanto de su próximo vídeo

En tiempos de colaboraciones, Madonna es una loba solitaria. La reina del pop llevaba once años sin hacer un featuring con alguien. Hasta ahora.

El pasado 12 de octubre nos sorprendimos escuchando la voz de la cantante en el estribillo del tema Champagne Rose de Quavo de Migos. Sí, la intérprete de Like a Virgin había decidido salir en una canción que no era suya. Además, no es la única artista invitada al tema. Cardi B también aparece.

De hecho, este verano los paparazzi captaron al miembro de Migos saliendo de la casa que tiene Madonna en Miami. Pues bien, parecía que en ese momento estaban creando Champagne Rose.

La canción, donde escuchamos a Madonna cantando el estribillo (bastante autotuneado), es todo un honor homenaje la famosa bebida (una de las favoritas de la cantante).

Pero la cosa no se queda ahí. La ambición rubia ha compartido unas imágenes del videoclip en su cuenta de Instagram. En el adelanto vemos a la cantante con una corona sosteniendo una copa de champagne (tiene lógica). Mirando a cámara, la estrella se mueve de un lado a otro con un filtro rosa y amarillo.

“Bebida favorita...”, escribió Madonna breve vídeo. Habrá que esperar para ver el vídeo completo. ¡Pero nos morimos de ganas de hacerlo!

Para escuchar nuevo material de la Reina del pop tendremos que esperar algo más. La artista ha confirmado que se encuentra trabajando en su 14º álbum de estudio. Lleva sin sacar nada desde 2015, cuando lanzó Rebel Heart. La espera se está haciendo demasiado larga.