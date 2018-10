El zasca de una concursante de ‘La Voz’ a Maluma: “Calladito estás más bonito”

Maluma ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más destacados de La Voz México. El artista colombiano de 24 años, quien ejerce de coach en el famoso programa, tuvo un encontronazo con una concursante. ¿El motivo? Que tras la actuación, el intérprete de Felices los 4 soltó unos comentarios fuera de lugar.

La argentina Cindy Coleoni Ferrari cantó Don’t Speak de No Doubt en el concurso, consiguiendo que todos los miembros del jurado se girasen. La excepción fue Maluma. Esta decisión no le hizo nada de gracia a Coleoni que decidió ignorarle y centrarse en hablar con los artistas que le querían en su equipo.

Para llamar la atención de la joven, Maluma se levantó de su asiento y le dijo: “Linda, si no me quiere ver…¿te puedo llamar linda? ¿Tienes novio?”. Coleoni, que no respondió a ninguna de sus preguntas respondió: “Solo hablo con los que me votaron”.

Parece que Maluma no pilló que la joven no quería hablar con él y siguió insistiendo: “¿Tienes novio o no tienes novio?”. Cindy continuó pasando de él hasta que éste volvió a interrumpir la conversación con un “¿Me das permiso de hablar?”. “¿Qué? Dime”, contestó la concursante.

“Espero que con quien te vayas a ir me invite a la audición. Tú no me tienes que ver, yo me quedo sentadito ahí a un lado para verte”, respondió el cantante de reguetón entre risas. Entonces Cindy le metió un corte de lo lindo: “Calladito estás más bonito”.

Sobreactuando, en tono jocoso, Maluma se abrazó a su compañera Anitta y aseguró: “Tranquila, que a mí me gusta el maltrato. Me gusta que me traten mal”.

Tras el veredicto, donde finalmente la concursante se marchó con Natalia Jiménez, Maluma se acercó al backstage para hablar con ella y hacer las paces. “¿Me perdonas que me giré? Es que ya tengo una voz similar en mi equipo y yo sabía que te iba a ir mucho mejor con Nati”, se disculpó el colombiano.