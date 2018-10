Antes de cantante nuestro amado Dani Martín, uno de los artistas españoles más exitosos de los últimos tiempos, se dedicó a ponerse delante de las cámaras. Televisión o cine, nada se le resistía al frontman de la extinta banda El Canto del Loco y, aunque algunos de sus papeles más recordados coincidieron con su época de mayor fama, la mayoría son anteriores e igual no los has disfrutado.

Sobreviviré (1999)

Dani aparece en esta producción de Albacete y Menkes como 'joven' en los créditos. Fue su primer papel en un largometraje y ni siquiera tenía frase. La película trata sobre algo tan noventero en el cine como una mujer que se enamora de su amigo gay con todo lo que ello conlleva.

Sin vergüenza (2001)

Esta cinta busca reflejar las idas y venidas de un grupo de actores en formación. La dirige Joaquín Oristrell con guion suyo y Cristina Rota. Dani Martín interpreta a Felipe.

Estas son todas las veces en las que Dani Martín ha aparecido en una película

I love you baby (2001)

De nuevo con Albacete y Menkes volvía a trabajar Dani Martín. Otro secundario para sumar a su currículum.

Sinfín (2005)

En un papel que le viene al pelo Dani Martín es uno de los protagonistas de esta cinta que recoge el reencuentro de una banda musical quince años después de su época de mayor esplendor. ¿Pasará lo mismo en la vida real?

Torrente 3: El protector (2005)

En esta vida no eres nadie si no has salido en alguna de las películas que ha dirigido y protagonizado Santiago Segura. Dani Martín lo hizo en el papel de un yonki.

Yo soy la Juani (2006)

El Jonah es quizá el papel más recordado de Martín. Yo soy la Juani fue una de las últimas películas de Bigas Luna y un gran éxito de taquilla.

Los abrazos rotos (2009)

Sí, casi sin que nos demos cuenta el cantante también estuvo en una de las últimas películas de Pedro Almodóvar quien parece que siente cierta querencia por cantantes en estado de gracia. Rosalía es una de las protagonistas de Dolor y Gloria.