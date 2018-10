Jonas Blue se rodea de estrellas en Polaroid

Le conocimos con su versión Fast car y el posterior éxito mundial Rise, junto a Jack & Jack, pero Jonas Blue no ha dejado de lanzar buena música desde aquel éxito.

En los últimos tiempos hemos podido disfrutar de I see love y Back & Forth y ahora que 2018 está en sus últimos meses ha estrenado Polaroid, canción en la que se rodea de grandes estrellas para crear un nuevo himno a caballo entre el pop y el dance.

Liam Payne y Lennon Stella acompañan a Jonas Blue no solo en la canción (escrita por Ed Drewett, Guy James Robin aka Jonas Blue, John Paul Cooper y Sam Roman) sino también en el videoclip (grabado en Nueva York).

Jonas Blue produce Polaroid y Liam Payne vuelve a prestar su voz con el alguno de los hits que han marcado este año: For you con Rita Ora, Familiar con J Balvin o First time con French Montana.

Polaroid se convierte así en el nuevo single de Blue, el inminente disco de debut de Jonas Blue, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de noviembre.