Ya puedes comprar tus zapas en la tienda de Yung Beef

Clockers, además de una película de 1995 dirigida por Spike Lee, es el nombre de la tienda que abrieron el pasado junio Yung Beef, su hermana Carmen y su amigo Jamal Trump. Está en la plaza Nelson Mandela, en pleno barrio de Lavapiés en Madrid, un barrio que como ella misma dice, ahora está popping.

Y es que en esa filosofía que envuelve el lugar en el que viven se encuentra esta tienda que es, ante todo, un lugar de encuentro. Todos los amantes de las zapas y la ropa urbana pueden acercarse y conocer gente de su rollo y, además, pueden vender también sus prendas.

Un nuevo concepto de estos referentes del trap, locos y, podríamos decir, que casi adictos a las zapas y que quieren compartir esa pasión con otros como ellos del barrio. “Queremos traer las cosas que le gustan al barrio, no lo que las marcas les quieren vender”, aseguró Carmen en YU.

Y del tema entienden y, por eso, será raro que te acerques a preguntar y no conozcan un modelo de zapatillas que te haya llamado la atención. Y no sólo eso, también tienen ropa urbana de edición limitada.

Si estás planteándote comprar unas para este año, ellos ya tienen claros cuáles son los modelos que triunfan. Dale al play y entérate de cuáles deberías tener ya en tus pies.

No tenemos claro si C. Tangana se acercaría a comprar alguno, de sobra es conocida su historia con Yung Beef, pero nunca se sabe, que por unas buenas zapas se pueden girar las tornas.

En su página web podemos leer que Clockers “está basado en la conexión de diferentes culturas presentes en la calle actualmente como la cultura sneakers (pasión por los modelos de zapatillas de baloncesto exclusivas), la cultura del baloncesto y la moda Hip-Hop/Trap (música, estilos de vestimenta…) y la conexión de La Vendición. Todas ellas en un espacio físico en el que el cliente experimente de primera mano ese ambiente cercano y callejero”.

Vamos, que no pretende ser una tienda al uso si no que tiene un objetivo más allá de la simple venta de zapatillas y de ropa. “Nuestra finalidad principal es crear sentimiento de pertenencia de este movimiento, de esta moda y de las zapatillas y ser referentes en este sector fomentando la ya presente influencia y conexión del barrio con las diferentes culturas del baloncesto, sneakers y del Trap/Hip-Hop, creando un espacio de venta física cercano al cliente en el cual la gente no acuda únicamente a comprar si no que aparte también sea un lugar de culto en el que personas de diferentes ambientes sociales y con estilos variados puedan intercambiar opiniones referentes a moda, zapatillas, baloncesto y música”, podemos leer en esa web.