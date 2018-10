Las seis claves para dar el primer paso y no cagarla

Conoces a alguien, te gusta y notas que tú también a él o ella, puede que incluso haya pasado algo entre vosotros, pero llega el momento de dar el primer paso para veros y no sabes cómo actuar... ¿Le escribes el primer día? ¿Esperas a que te escriba él/ella? ¿Pretendes dar el paso pero prefieres que no sea muy rápido?

Estás en el sitio correcto, estos son los pasos que deberías seguir:

1- Deja claro que te interesa, sin pasarse, pero que lo sepa: hazle ver que te gusta y que te interesa. Evidentemente, sin que se te vaya de las manos, pero, si te gusta, es mejor que sepa que sientes algo por él o ella.

2- Espérate un par de días. Después de veros, evidentemente, teniendo ya su móvil, espera un par de días a ver quién habla primero. Si ves que no te escriben, no esperes más de dos días, la vida pasa muy deprisa y es posible que se crea que no le interesas lo suficiente. Así que, quítate los prejuicios de ser la primera que escribe y mándale un whatsapp.

3- Preocúpate por entablar una buena conversación. Antes de nada, intenta recordar qué cosas le gustan, qué otras tenéis en común... Y tira por ahí, a la gente le gusta mucho sentirse escuchado.

4- Déjale que te proponga un plan que le apetezca o dile tú algo que os pueda gustar a los dos. Si es posible, crea un ambiente íntimo, que no sea un plan donde esté presente mucha gente o demasiado ruido.

5- Saca tu mejor lado. Eso de que es mejor ser totalmente como eres, no funciona. Obviamente no merece la pena fingir, pero si tienes un mal día, tampoco se lo vas a mostrar porque no vas a ganar nada. Un puntito medio está bien.

6- Relájate y disfruta. No es una entrevista de trabajo, es una cita.

Para que termines de motivarte, mira el vídeo y comprueba como, a veces, lanzarse a la piscina sirve y de mucho. Un oyente ha querido darle una sorpresa a su chica por haber insistido en que se conociesen cuando él no estaba tan a favor. ¡Ahora son una pareja muy, muy feliz! Igual te podría pasar también a ti... Good luck.