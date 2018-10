‘Pesadilla antes de Navidad’ cumple 25 años y Danny Elfman recuerda la historia de su BSO

El 29 de octubre de hace 25 años llegó a los cines Pesadilla antes de Navidad, una peli de animación en stop-motion que quiso crear Tim Burton, aunque no la dirigiera, y que vino a poner el contrapunto a la animación más edulcorada que destinaban a los niños por aquel entonces.

Su propuesta era un cuento musical centrado en el secuestro de Papá Noel que combinaba elementos navideños con la diversión oscura de Halloween con Jack Skellington como personaje principal.

Una vez más, Burton recurrió a Danny Elfman para la banda sonora. “Recuerdo que Tim me envió un resumen, pero luego no escuché nada al respecto”, contó en una entrevista con Billboard, “finalmente nos juntamos y él dijo que necesitaba comenzar a hacer algo, pero no había guion y ninguno de los dos sabía cómo empezar un musical”.

Al final, la novia de Elfman, Caroline Thompson, hubo guion y empezaron con la producción. El compositor tenía claro que quería tirar de referentes antiguos.

Una banda sonora con extraños referentes

Tim Burton, que por aquel entonces estaba grabando el retorno de Batman, le contaba capítulo a capítulo la historia que tenía en mente. Elfman reconoce que ponerse con la música fue muy fácil, “recuerdo varias veces que lo empujé por la puerta porque empecé a escuchar las canciones en mi cabeza”, relata.

“Quería que pareciera que fue escrito hace 50 o 100 años, así que cambié mis propias influencias para conseguirlo. The Threepenny Opera de Kurt Weill fue una de las fuentes de inspiración, así como los musicales de Cole Porter y Gershwin, y, hasta cierto punto, Rodgers y Hammerstein”, recuerda.

Lo cierto es que Elfman se involucró al máximo y se dejó la piel por hacer la gran obra de su vida. Llegó a poner voz a Jack en las canciones como a otros tantos personajes. Finalmente su banda sonora fue nominada en los Globos de Oro.

Acogida decepcionante

Cuando se hizo un primer pase de la peli hubo una primera reacción de decepción y desubicación. Un productor llegó a decir que los niños la odiaban. No sabían cuál podía ser el público potencial. Bueno, Elfman lo tenía un poco más claro: “Si sus hijos no le temen a Halloween, no le temerán a Pesadilla”.

Pero las cosas no iban como se esperaba. “Nadie entendió lo que era o cómo comercializarlo. Puse tanto en este proyecto, incluyendo tanto de mi propia personalidad, que realmente me dolió”, admite Elfman.

Segunda vida

Pero los fans de la peli fueron cambiando el futuro de la cinta. Se convirtió en una cinta de culto con cada vez más adeptos y eso lo aprovechó Disney que no tuvo reparo en relanzarla. El merchandising empezó a llenar tiendas y clubes dedicados a Pesadilla. “Recuerdo haber estado con Tim en Tokio, y estábamos viendo merchandising de Pesadilla por todas partes. Incluso había un club en Tokio dedicado a la peli. Pensamos que era increíble y nos hizo pensar que esto aún sobrevivía”, asegura Elfman.

Si la película tuvo una segunda vida, la banda sonora también. De hecho, en 2006 y en 2008 se lanzó un álbum de versiones con Fall Out Boy cantando What’s This? y que incluía, también, dos versiones de la canción de apertura, This is Halloween, a cargo de Marilyn Manson y Panic! At the disco.

Tim Burton en el estreno de la nueva versión 3D en 2006. / Vince Bucci / Getty Images

Y si miramos en distintas plataformas de stream, las canciones mejor valoradas de Elfman, son las de esta película. Ahora, en este aniversario, el compositor está girando con un espectáculo en directo donde suena la banda sonora con orquesta en vivo y donde él mismo hace de Jack Skillington. “El hecho de que los niños vengan a verlo es la máxima venganza. Simplemente me hace decir: "Te equivocaste... ¡A los niños les gusta!”, confirma.

Una relación fructífera

El tándem que forman Tim Burton y Danny Elfman ha dado como fruto grandes bandas sonoras. El compositor ha estado presente en la mayoría de las cintas del excéntrico director que es muy de mantener el equipo. Y Johnny Depp y Danny Elfman son dos habituales.

“Es un tipo raro, pero no parece extraño a mi lado. Tim y yo crecimos de maneras similares, lo que probablemente tuvo algo que ver con eso. Los dos éramos ‘monstruos infantiles’, crecimos con una extraña subcultura infantil de los años 60 con estas grandes películas de terror de bajo presupuesto. Cuando lo conocí, su ídolo era Vincent Price y el mío era Peter Lorre”, relata.

Tim Burton y Danny Elfman, una pareja muy fructífera. / Kevin Winter/ Getty Images

Desde La gran aventura de Pee-Wee (1985) hasta ahora Dumbo, no han dejado de unir fuerzas y hemos podido ver el resultado en pelis como Batman, Eduardo Manostijeras, Big Fish o Charlie y la fábrica de chocolate.