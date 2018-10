Cardi B anuncia su nuevo single ‘Money’ tras enfadarse con la prensa

¡Cardi B no para! La rapera de 26 años se ha convertido en una de las artistas más solicitadas del momento (también en una de las más polémicas) y todo casi todo el mundo quiere colaborar con ella. Lo mismo la vemos cantando junto a Bad Bunny que junto a Maroon 5 en Girls Like You, coronando la LISTA 40.

Pero la del Bronx también tiene tiempo para lanzar canciones en solitario, ¡faltaría más! Y este jueves, 25 de octubre, lanzará su nuevo single: Money. Así lo ha anunciado en sus redes. “Mi nuevo single, Money, llegará el jueves a las 12:30”.

Junto al mensaje, la artista ha subido la portada del tema. En él, vemos a la rapera desnuda y de cuclillas, con los brazos llenos de oro y una pamela del mismo material. Ya sabéis, un look discretito. Lo que nos tiene acostumbrados.

Lo más llamativo fue que la artista anunció el single Money tras un enfado con el medio TMZ. Eso sí, luego se arrepintió y borró la publicación. Pero lo que se sube a internet, para bien y para mal, se queda en internet.

Parece ser que a la rapera no le hizo mucha gracia que los paparazzi de dicha publicación fotografiasen a su hija. “Con la fama vienen locos, acosadores y psicópatas. Así que quiero proteger a mi hija hasta que esté lista para mostrarla al mundo, pero no os importa la integridad”.

“En ese momento, empezasteis constantemente a difundir cosas falsas sobre mí sin hacer ningún tipo de investigación. Sí, a ver si los hijos de puta me dejan en paz y empiezan a escribir sobre las actrices que ya aparecían porque no soy la única. GRACIAS. En noticias reales, mi single Money llega el 26 de octubre”.

Mucho se ha especulado sobre si Cardi B estaba trabajando en una canción llena de puyitas hacia su archienemiga en la industria: Nicki Minaj. Cabe recordar que el mes pasado Cardi le llegó a lanzar un zapato a la intérprete de Anaconda. Quizá sea Money. Lo sabremos el jueves.