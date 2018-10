Marta Sánchez y Carlos Baute tienen nueva colaboración: ‘Te Sigo Pensando’

“Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos”, cantaban hace 10 años Marta Sánchez y Carlos Baute. Colgando en tus manos se convirtió en todo un éxito y en 2008 no había rincón en España donde ese “cuidado, cuidado. Marta yo te digo, me tienes en tus manos” no se escuchase. De hecho la canción sonó desde lo más alto de la LISTA40 el 26 de marzo de 2009.

Es más, la repercusión del tema es tal que solo en Youtube suma más de 400 millones de reproducciones. Vamos, que seguimos colgando de las manos de estos dos.

Pues bien, una década después Sánchez y Baute vienen dispuestos a repetir el éxito que obtuvieron aquel año. Los artistas han anunciado que el próximo 9 de noviembre lanzarán una nueva canción juntos: Te sigo pensando.

Es más, tanto Baute como Marta ya han compartido en sus redes sociales la portada del single. En ella vemos a ella mirando a cámara y sonriendo, mientras el venezolano la mira cantándole al oído.

“10 años después de Colgando en tus manos volvemos a juntarnos para este nuevo single ‘Te sigo pensando”, ha escrito Marta en Instagram.

Llama la atención que Marta y Baute vuelvan a colaborar, tras que la artista de Desesperada lanzara una puyita al cantante en 2014. En el programa de Viajando con Chester, Sánchez le confesó a Risto Mejide que ella tan solo se llevó 6.000 euros de ganancias por aquella canción, mientras que Baute ganó “muchísimo dinero”.

En la misma entrevista, Marta aseguró que sintió un poco dolida porque Baute no se interesó por cómo gestionó ella el éxito de la canción. Parece ser que ahora han solucionado sus redecillas y que eso forma parte del pasado. Eso sí, seguramente esta vez el porcentaje de las ganancias esté más equilibrado.