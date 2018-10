Se filtran 7 segundos del single de Britney Spears con Pitbull y Marc Anthony

Britney Spears está centrada en la promoción de Domination, su segunda gira de conciertos. Sin embargo, algunos intentan desviar la atención a otra cosa.

Y es que esta semana, la estrella del pop se ha convertido en la nueva víctima de las filtraciones después de que se haya liberado en Internet un fragmento de su single con Pitbull y Marc Anthony: I Feel So Free With You, una canción que lleva guardada en un cajón desde hace meses, pero que la cantante se niega a compartir con el mundo…al menos de momento.

Son solo siete segundos en los que apenas se puede apreciar bien el tema. Eso sí, esperemos que esta filtración sea una táctica para cebar la salida de la canción y no una forma de decir a los fans que el sencillo se ha descartado finalmente.

Recemos para que Britney utilice I Feel So Free With You de cara a la promoción de Domination, incluyendo el tema en el repertorio de la gira.

Más datos de 'Domination', su nueva residencia

Los responsables de Domination están trabajando duramente en la que será la segunda residencia de conciertos de Britney Spears. Poca información había de este nuevo show. Sin embargo, el manager de la intérprete de Womanizer ha desvelado algunos detalles.

Lo que ha querido aclarar, sobre todo, es que Domination será totalmente diferente a Piece of me, su anterior residencia, sin dejar de ser un espectáculo con los grandes éxitos de Britney: "Va a ser más urbano, con más ritmo, y se va a sentir más fresco. Sabrás cada canción, la estética será increíble, al igual que los bailarines, disfraces, piezas, video, sonido. Todo va a ser increíble".