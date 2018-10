Kassandra, Kait, Jesse... El futuro de los videojuegos tiene nombre de mujer

Hace algo más de medio año empezamos un serial sobre el protagonismo femenino en los videojuegos con el que prometimos continuar. Y ha llegado la hora de afrontar un segundo volumen con los nuevos nombres de mujer que están protagonizando los estrenos del momento o los grandes títulos que llegarán en 2019.

Aloy (Horizon Zero Dawn), Ellie (The Last of Us 2), Lara Croft (Shadow of the Tomb Raider), Samus Aran (Metroid Prime 4) y Faith (Mirror's Edge) fueron las protagonistas del primer episodio pero la industria de los videojuegos sigue trayéndonos grandes protagonistas con las que disfrutaremos con nuestro mando.

Sabemos que siguen faltando muchos nombres así que si te gustaría que repasáramos algún personaje femenino, déjanos tu comentario y lo haremos en el tercer episodio de la serie Ellas toman el mando.

Kassandra Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey ha estrenado por primera vez en la historia de la saga una protagonista femenina: Kassandra. El trabajo de documentación e investigación sobre la época griega ha permitido hacer justicia con el papel de la mujer que por primera vez en la saga comparte protagonismo con el hombre. Kassandra es una guerrera que lleva el gen assassin y que se ha creado como una espartana con un único objetivo: luchar. Con ella podremos elegir y tomar decisiones que tendrán un impacto a corto y largo plazo. Cada diálogo y cada decisión nos conducirá hacia uno de los cuatro diferentes finales que contiene el juego. El árbol de habilidades y la toma de decisiones refuerza la faceta rol de este juego de acción y aventuras. Durante un evento de presentación de Ubisoft, tres destacadas mujeres del mundo del doblaje y el deporte realzaron el valor de mujeres como Kassandra en los videojuegos. Joel Mulachs, la actriz de doblaje que interpreta a Kassandra en la versión española de Assassin's Creed Odyssey (y habitual voz de Scarlett Johansson y Rachel McAdams), definió a Kassandra como una heroína: "Es valiente, es fuerte y es muy dura. Estamos en una sociedad en la que la mujer es muy potente aunque no haya alcanzado su verdadero papel social. La personalidad de Kassandra se va matizando con la toma de decisiones: es fuerte y arrogante pero también puede ser generosa y compasiva". Joana Pastrana, campeona mundial de peso mínimo de boxeo que revalidó su título hace unos días, confesó que controlar a Kassandra "te hace sentirte una guerra en un mundo diferente al que lo eres día a día. Ella tiene una determinación y una fortaleza física increíble". Marina Bravo, diploma olímpico y hexacampeona de Europa con la selección española de rugby también lo tuvo claro: "Es importante que haya referentes en el deporte y juegos para que mujeres y adolescentes se vean reflejadas y puedan tener una adrenalina que te da un sentimiento de pertenencia y una fuerza que no tienes en otros ámbitos"

Kait Gears of War Durante años la franquicia Gears of War ha estado asociada a la imagen de Marcus Phoenix pero en 2019 la cosa promete cambiar con la irrupción de Kait Diaz en Gears of War 5. Kait ya fue un personaje con un importante papel en Gears of War 4 pero en el quinto episodio la relación familiar con los Locust va a ser pieza central en el juego. Viaja en el papel de Kait por el mundo Gears más grande y bonito jamás creado. Juega con un solo jugador o con un amigo en pantalla dividida cooperativa local o de forma cooperativa en línea y experimenta todos los modos en resolución Ultra HD de 4K con HDR a una velocidad uniforme de 60 fotogramas por segundo. Gears 5 se lanzará en 2019 en Xbox One y Windows 10, así como con Xbox Game Pass en la misma fecha como lanzamiento mundial.

Claire Claire Redfield Claire Redfield es toda una institución dentro de la franquicia Resident Evil y el remake de Resident Evil 2 que está a punto de llegar a las tiendas volverá a traerla a la actualidad. Hasta el momento sólo hemos podido jugar con ella unos minutos dentro de la comisaría de policía pero su papel en la búsqueda de la niña promete dar mucho que hablar. Ella es capaz de acabar con algunas de las peores bestias que nos encontraremos en el juego y nosotros disfrutamos controlándola.