Shakira desvela cuál es una de las canciones favoritas de su hijo Milan (y no es suya)

Shakira sigue de gira. Pensó que nunca iba a volver a subirse a un escenario mientras padecía una enfermedad en las cuerdas vocales que la obligó a posponer su gira. Pero se curó y está recorriendo el mundo presentando sus canciones.

La última parada ha sido en Brasil donde ha vuelto a hablar de esos malos momentos que vivió antes de poder ponerse en marcha. “Me recuerdo rezando. Creo que por un tiempo había olvidado cómo hacerlo, pero lo pasas tan mal que recuperas instantáneamente tu fe”, explicó en una entrevista con Infobae, “así que, imagínate, hubo momentos en los que dudé si alguna vez podría volver a cantar mis temas frente al público”.

Pero lo superó y ahora no sólo canta sus temas sino los que le gustan a sus hijos que no tienen que ver con las suyas. Ha reconocido que una de las canciones favoritas de su hijo Milan es Rai das Cores de Caetano Veloso y no ha dudado en compartir un vídeo en el que la canta.

Así demuestra que los idiomas no son un obstáculo para ella y que más allá de reggaeton, en su casa se escucha canción de autor a través de los grandes del género.

Y si ella cantó en portugués, su público en Brasil lo hizo en español. Y es que en esta gira mezcla algunos de sus éxitos en su idioma con otros en inglés. Hacía 7 años que la colombiana no daba un concierto en ese país y había ganas de verla.

Una de las celebs que se acercó a disfrutar con su música fue Bruna Marquezine, justo unos días después de que confirmara una nueva ruptura con Neymar. Ambas coincidieron en Barcelona en la época en la que el brasileño jugaba en el Barça junto a Piqué.

Después del concierto compartieron un rato que la modelo no dudó en compartir en sus stories.