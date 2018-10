10 Canciones de ‘High School Musical’ que has cantado si eres Generación Z

¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! Hace diez años, millones de adolescentes acudían al cine con su camiseta de Zac Efron para ver High School Musical 3. La saga más rentable de Disney Channel llegaba a su fin y la historia de Troy y Gabriella ponía punto y final tras tres películas. High School Musical: Fin de Curso llegaba a las salas de cine el 24 de octubre de 2008. Un hito para una película de Disney Channel, pues las dos anteriores entregas se habían estrenado directamente en televisión.

De hecho, la producción fue todo un éxito de taquilla y consiguió recaudar 252 millones de dólares en todo el mundo. Por supuesto, se coló entre las 25 películas más taquilleras del año. ¡Y no nos extraña!

Toda una generación de preadolescentes había cantado a pleno pulmón Breaking Free. Y no nos extraña. La película, dirigida por Kenny Ortega, se convirtió en tal éxito que veíamos la cara de sus protagonistas en todo tipo de merchandising: desde muñecos hasta lápices.

La película catapultó a la fama a Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y compañía. Es cierto que algunos de ellos han seguido en primera línea de actualidad y a día de hoy son grandes estrellas de Hollywood; otros, han continuado sus carreras como artistas de manera más discreta; pero todos forman parte de la adolescencia de millones de personas gracias a aquel musical.

Para celebrar el décimo aniversario del cierre de esta trilogía (que, por cierto, vuelve en formato de serie el próximo año), hemos recopilado las diez canciones de la saga más populares. ¿Las has cantado todas?

Breaking Free

Lo siento Generación Z, este es vuestro himno. Al menos de la primera promoción que pertenece a este grupo. Breaking Free representa un antes y un después en la vida de Zac Efron y Vanessa Hudgens. Esta canción (LA CANCIÓN), no solo los llevó al olimpo de las estrellas Disney, sino que también hizo que se enamoraran en la vida real. ¡Todo en uno!

De hecho, la popularidad de la canción hizo que el álbum de la película High School Musical alcanzará el número 1 del chart de Billboard. Es más, a día de hoy se han venido más de 8 millones de copias del disco. ¡Casi nada!

'Breaking Free' es un himno de la Generación Z

Can I Have This Dance

Por supuesto, en la tercera parte de la saga, Troy y Gabriella también tienen su canción de amor. Esta vez bailando en el ático del instituto. Sí, nosotros tampoco entendemos cómo hay un jardín en la terraza del centro educativo, pero esto es Disney y todo es posible.

Con una bonita melodía y una dulce letra no apta para diabéticos, Can I Have This Dance es la canción más popular de High School Musical: Fin de Curso. Para que luego digan que los adolescentes no son todo romanticismo.

'Can I Have This Dance' se ha convertido en una de las canciones más escuchadas de la saga.

We're all in this Together

El final de la primera película termina como todo buen musical: todos juntos cantando, independientemente de lo mal que se hayan llevado. Todos los personajes, gracias a la magia de la música, son amiguísimos y cantan juntos.

Sin lugar a dudas una de las canciones más míticas de la saga, donde el espíritu Disney de la amistad sale a relucir. Además, si tenías el DVD te enseñaban la coreografía y eso era un puntazo.

¿Has intentado imitar la coreografía de este tema?

You Are The Music In Me

¿Cómo iba a faltar una canción de amor entre los protagonistas en la segunda película? Troy y Gabriella cantan esta bonita canción que podría pertenecer perfectamente a una nueva adaptación de la Cenicienta.

Con un estribillo pegadizo y una letra facilona, se trata de una de los temas más difíciles de sacar de la cabeza de la saga. Hay otra versión en la que Zac Efron canta con Ashley Tisdale más movida.

Vanessa Hudgens y Zac Efron cantando otra canción de amor en la saga.

Fabulous

Quizá no sea una de las canciones más populares de la saga, pero es, sin lugar a dudas, la más divertida. Ashley Tisdale que daba vida a Sharpay Evans numeraba la cantidad de caprichos que tenía con Fabulous.

En una piscina, rodeada de lujo, el caprichoso personaje decía lo fabulosa que era su vida con guiño a España incluido. ¿O de dónde creéis que sacaba a sus guapos socorristas?

'Fabulous' es una de las canciones más divertidas de la saga.

What Time Is It?

¿Quién no ha ansiado que tocase el timbre del instituto por última vez antes del verano? What Time Is It es una canción perfecta para fin de curso. Llega el verano y apetece hacer planes en la playa o en la piscina. ¿O no?

Con este tema arrancaba la secuela de High School Musical. El tema cuenta, solo en Youtube, con más de diez millones de reproducciones. ¡Nada mal!

High School Musical 2 arrancaba con 'What Time Is It?'

Bop To The Top

Sinceramente, tras ver las películas varias veces, hemos llegado a la conclusión de que realmente Sharpay y Ryan tenían mucho más talento que los protagonistas para ser las estrellas del musical del insituto.

Solo hay que ver como se mueven en Bop To The Top. ¡Si hasta cantan en español al principio! Vamos, que eran unos visionarios y ya se atrevían con el spanglish en sus canciones (todavía faltaban once años para que Luis Fonsi cantase Despacito con Justin Bieber).

A Night To Remember

Quizá la tercera entrega, a pesar de ser la que tenía más presupuesto, fue la que menos temas memorables dio. Pero hubo uno en concreto que tiene todos los ingredientes de un musical: personajes contestándose cantando, coreografía, cambios de vestuario y estribillo pegadizo.

'A Night To Remember' era uno de los mejores temas de High School Musical 3

What I've Been Looking For

Se trata de la canción que tienen que intepretar tanto Troy y Gabriella como Sharpay y Ryan en las audiciones de la primera película.

Sin lugar a dudas nos quedamos con la versión de los hermanos Evans: mucho más movida y divertida.

No dejes de soñar

Imaginad el éxito que tuvo Hugh School Musical que hasta Conchita interpretó el tema prinicpal de la película en español.

No dejes de soñar era la versión en castellano de Breaking Free. Se podía escuchar en la edición especial del primer disco e iba acompañada de un videoclip y todo. Ay, lo que rentabilizaron la saga los señores de Diseny Channel.