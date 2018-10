A Dani Martín no le gusta Taburete y nosotros le damos algunas razones para escucharlos

Dani Martín visitó a David Broncano en La Resistencia el pasaso 23 de octubre y, como de costumbre, el cómico convirtió la entrevista en una conversación informal. El dinero del que dispone en su cuenta bancaria y otras preguntas comprometidas condujeron el hilo de la conversación.

Al comienzo de la entrevista, Broncano le advirtió que su paso por La Resistencia podría traer consecuencias en su carrera, ya que cuando el piloto de motos Pol Espargaró lo visitó, comenzó a sufrir varias caídas durante los circuitos. Y Dani, como buen supersticioso, necesitaba tocar madera para que su paso por el plató no repitiese la experiencia de Espargaró.

El presentador le alcanzó un taburete y él añadió que el objeto le recordaba a un grupo de música. Las risas estallaron y David Broncano encontró en ese comentario una oportunidad ideónea para preguntarle al respecto.

BRONCANO PREGUNTA A DANI MARTÍN SOBRE TABURETE David Broncano: ¿Has hecho un featuring con Taburete? Dani Martín: No. David Broncano: ¿Has ido a algún concierto suyo? Dani Martín: No. David Broncano: ¿Los has escuchado en Spotify? Dani Martín:No. No.

No, no y no. Dani Martín no conoce la música de Taburete, ni en directo ni en streaming. Pero eso no es todo. A esto añadió que no tenía nada en contra de ellos, pero que no les gusta. "No he tenido el placer de conocerles".

Quizás es que el madrileño no haya encontrado las razones suficientes para escuchar a la banda de Willy Bárcenas. O quizás es que definitivamente no está entre sus gustos, porque tal y como él defiende, "no le puedes gustar a todo el mundo".

Por si acaso (porque nunca se sabe) nosotros hemos recopilado algunas de las razones por las que Dani Martín debería dar una oportunidad a Taburete.

Por su directo

Otra cosa no, pero ver a Willy Bárcenas y a Antón Carreño sobre el escenario es una de las experiencias que, seas o no fan de Taburete, deberías vivir. Sí, tú también, Dani. El grupo ofrece un concierto único con una energía desbordante que, sin duda, queda reflejada también en el público. Y sino, aquí te adjuntamos una prueba.

Taburete - Belerofón (acústico para LOS40.com)

Porque antes "eran malos", ahora no

Así es como lo confesaron ellos mismos en una entrevista con LOS40. Tras la publicación de su último disco Madame Ayahuasca, Willy y Antón han compuesto nuevas canciones con las que han conseguido dar un paso más en su carrera musical. Y no solo eso, sino que confesaron cómo fueron sus principios en la música. "Teníamos complejo de malos músicos. Nos pilló todo muy rápido, el paso de la nada al todo. [...] Ahora tenemos a un director musical que es también nuestro trompetista y nos puso las bases para sonar mejor, ordenarnos y aprender", añadió Willy.

Por los recuerdos

Vamos, Dani. ¿No te recuerdan a tu etapa con El Canto del Loco? ¿Aunque sea un poquito?

Taburete y la antigua banda del madrileño son completamente distintas, cada uno cuenta con un estilo propio que nadie puede imitar. Pero no cabe duda de que Taburete nos recuerdan a ese rollito adolescente de una banda joven que vuelve loco a cualquiera que los escuche. ¿Te suena de algo?

Por todas estas canciones

De nuevo, seas o no seas seguidor del grupo, alguna vez has escuchado Sirenas o Belerofón, o incluso Madame Ayahuasca. Pero esas no son las únicas canciones que pueden meterse en tu cerebro y sonar en bucle una y otra vez. Te presentamos algunos de estos temas compuestos por el grupo.

No sabemos si hemos conseguido que Dani Martín le de una oportunidad a Taburete y los escuche, pero nosotros lo hemos intentado (y oye, algo es algo). De lo que sí estamos seguros es de que nos han entrado aún más ganas de volver a disfrutar de Taburete en directo. Coge papel y boli porque los intérpretes de Madame Ayahuasca pisarán los escenarios de Santiago de Compostela (25 de octubre), León (26 de octubre), Málaga (9 de noviembre), Sevilla (10 de noviembre), Victoria-Gasteiz (16 de noviembre), Pamplona (17 de noviembre) y Valladolid (23 de noviembre).