Parece que, desde ahora, 'exito' y 'Drake' pueden utilizarse como sinónimos. No lo decimos de forma infundada, sino basándonos en hechos. Y es que el mismo día en el que el rapero y actor canadiense cumple 32 años ha logrado arrebatarle el puesto a The Beatles como artista que más hits ha acumulado en un mismo año dentro de la lista de Billboard Hot 100. ¿Que mejor regalo podría pedir?

La canción que le ha hecho situarse un paso por delante de una de las bandas de rock inglesas más famosas de la historia no es otra que Mía, su último éxito en colaboración con Bad Bunny. Con ella, el artista consigue sumar un total de 12 temas dentro de los primeros 10 puestos del ránking en todo lo que lleva este 2018. En el año 1964, la famosa boyband logró acumular un total de 11. Punto para Drake.

Además, el logro de Mía supone un doble éxito al ser el segundo single de habla no inglesa en alcanzar el Top Ten, después de que en junio los surcoreanos BTS entrasen con Fake Love.

El regalo de cumpleaños de Drake: desbancar a Los Beatles

Y es que, independientemente de los gustos particulares de cada persona, no se puede negar que estamos ante uno de los fenómenos musicales más relevantes de nuestra época. Además de esta realidad, reconocida por público y crítica, el cantante ha demostrado ser capaz de mover masas (como podíamos comprobar por el éxito viral del challenge de In My Feelings).

A pesar de que él mismo ha reconocido que uno de sus mayores miedos es perder su sitio y su importancia dentro de la industria y el panorama actual, ahora mismo parece imposible que esto ocurra. Y es que éste no es uno más de entre los muchos logros que ha conseguido durante su carrera, entre los que se incluyen tres premios Grammy.

Por ello, nos alegramos de que Drake pueda disfrutar de este éxtasis de felicidad en un día tan especial para él y para todxs lxs que apreciamos su música.