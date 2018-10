Gran Wyoming: “Llevamos una gira que... yo creo que somos Record Guinness”

“Cuando te conviertes en un suceso social a celebrar, las masas te utilizan como un objeto”. Y él encantado. Son palabras de Gran Wyoming, ese humorista con el que ponemos irreverencia a la actualidad cada día en El Intermedio.

Pero no es lo único que hace. También es músico y este viernes dará un concierto en La Riviera con su banda, Los Insolventes, y amigos como Iván Ferreiro, El Drogas, Rosendo, Miguel Ríos, Julián Hernández (Siniestro Total) o Muchachito Bombo Inferno.

Es un homenaje que se da a sí mismo por los 10 años que lleva sobre los escenarios y eso que la cosa empezó para ser algo muy puntual. “Hicimos un repertorio para tocar dos días en un bar y llevamos una gira que yo creo que somos Record Guinness”, le contó a Dani Mateo y colaboradores en YU.

Y es que lo suyo tiene historia. “Estaba yo viendo un grupo que se llamaba Última experiencia, unos chavales muy jovencitos, tendrían veintitantos y era como ‘qué bien tocan’. Tocaban una música que tiene mucho que ver con la que yo mamé en los años 70 de Eric Clapton y eso. El caso es que en el descanso fue como ‘esto que tocáis, es de otro ciclo histórico”. Y me dijo, “se me todo Led Zeppelin’. Hablando, estaba ahí el del bar y dijo ‘¿por qué no hacéis un repertorio para hacer una actuación de fin de semana?’. A partir de ahí… llevamos 10 años sin parar, fin de semana sí, fin de semana no, y en verano vamos a Cádiz y hacemos gira gaditana por las playas”, relata.

Y esa faceta de músico la compagina con la de cascarrabias televisivo. “El cascarrabias se tiene que inventar una realidad paralela y en ese discurso nace el humor”, asegura.

Aun así, tiene la sensación de que lleva 13 años hablando de los mismos personajes y que da lo mismo lo que hagan porque nada cambia. Aun así, sigue adelante por su afición que, como él dice, “te apuntala”. Y le hace vivir momentos grandes. “Estaba yo en una gasolinera y entré a pagar y el hombre fue como ‘hombre Wyoming, cuánto admiro tu programa’. ‘Pues no se crea, llevamos 10 años y esta mierda (de que nada cambia) y me dijo: ‘No te equivoques, tú no vas a cambiar nada pero sirves de consuelo’. Y yo que siempre he querido ser un hombre objeto, que me pusieran de consolador…”, recuerda con cariño.

Reconoce que hay muchos términos millennial que no conoce y que “las redes sociales y no me las puedo permitir porque tengo otras cosas que hacer”, pero vive su tiempo.

Dani Mateo le hizo escoger una canción y le pidió otra a David Suárez. Dos generaciones distintas con opiniones que… dale al play y comprueba lo diferentes o no que son sus gustos en este campo.